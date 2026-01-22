Hrvati uhapsili pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine

Hrvatska policija uhapsila je, kako su naveli, nekadašnjeg zamjenika komandira voda vojne policije Vojske Republike Srpske Krajine koga tereti za navodni za ratni zločin nad civilima.

Šezdesetdvogodišnjaku, hrvatskom državljaninu, na teret stavljaju više krivičnih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. On se nalazi u istražnom zatvoru.

Terete ga za zločine počinjene u periodu od 24. oktobra do 4. avgusta 1995. godine, odnosno da je znao za ubistva i zatvaranje hrvatskog stanovništva iz sela skradinskog zaleđa, pljačku i uništavanje imovine, rušenje vjerskih objekata.

Kako su naveli, iako je bio dužan da preduzme sve radnje da bi se krivična djela otkrila, a počinioci procesuirali, to je propustio, prenijeli su hrvatski mediji.