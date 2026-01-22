Logo
Large banner

Serijski prevarant lažnim oglasima varao građane

Izvor:

Dnevnik.hr

22.01.2026

08:34

Komentari:

0
računar, haker, tehnologija
Foto: Pexels

Zagrebačka policija sprovela je kriminalističku istragu nad 32-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio šest prevara na štetu više osoba, pričinivši ukupnu materijalnu štetu od oko 2.300 evra.

Osumnjičeni je tokom oktobra 2025. preko društvenih mreža kontaktirao osobe koje su tražile stan u najam, lažno se predstavljao i unapred uzimao novac za navodni stan na području Trešnjevke. Žrtvama je davao adresu i lozinku za ulaz, koja po dolasku nije funkcionisala ili sistem uopšte nije postojao, nakon čega je prekidao svaki kontakt.

Pored toga, u junu i oktobru 2025. objavljivao je lažne oglase za prodaju bicikla i igraće konzole. Nakon preuzimanja novca, roba nikada nije isporučena, jednom se pozvao da „ide po bicikl“, drugi put je tvrdio da je konzola poslata autobusom koji uopšte nije saobraćao.

zemljotres potres

Srbija

Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

U još jednom slučaju, lažno je obećao zaposlenje i građevinske radove u Rijeci, iznudivši 250 evra pod izgovorom troškova puta, nakon čega je nestao i novac zadržao.

Po okončanju istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

oglasi

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Srbija

Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

1 h

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja sreću pronalaze tek kasnije u životu

1 h

0
Трамп на Форуму у Давосу

Svijet

Otkriveno šta bi Tramp mogao dobiti na Grenlandu

1 h

0
Срушио се кров тржног центра у Русији

Svijet

Srušio se krov tržnog centra: Ljudi zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

1 h

0

Više iz rubrike

Savo Štrbac, Veritas

Region

Štrbac: "Tompsonizacija" - novi naziv za širenje ustaštva

2 h

0
Бивша предсједника Хрватске Колинда Грабар китаровић скаче у ледено море ВИДЕО

Region

Kolinda Grabar-Kitarović hrabro skočila u ledeno more Antarktika

14 h

0
Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

Region

Bankarke ukrale 2,4 miliona evra klijentima

19 h

0
Возио 293 километра на сат, објавио снимак

Region

Vozio 293 kilometra na sat, objavio snimak

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner