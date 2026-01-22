Serijski prevarant lažnim oglasima varao građane

Zagrebačka policija sprovela je kriminalističku istragu nad 32-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio šest prevara na štetu više osoba, pričinivši ukupnu materijalnu štetu od oko 2.300 evra.

Osumnjičeni je tokom oktobra 2025. preko društvenih mreža kontaktirao osobe koje su tražile stan u najam, lažno se predstavljao i unapred uzimao novac za navodni stan na području Trešnjevke. Žrtvama je davao adresu i lozinku za ulaz, koja po dolasku nije funkcionisala ili sistem uopšte nije postojao, nakon čega je prekidao svaki kontakt.

Pored toga, u junu i oktobru 2025. objavljivao je lažne oglase za prodaju bicikla i igraće konzole. Nakon preuzimanja novca, roba nikada nije isporučena, jednom se pozvao da „ide po bicikl“, drugi put je tvrdio da je konzola poslata autobusom koji uopšte nije saobraćao.

U još jednom slučaju, lažno je obećao zaposlenje i građevinske radove u Rijeci, iznudivši 250 evra pod izgovorom troškova puta, nakon čega je nestao i novac zadržao.

Po okončanju istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.