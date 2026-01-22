Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Извор:
Агенције
22.01.2026
08:31
Коментари:0
Током ноћи земљотрес јачине 2.4 степена Рихтера погодио је Шид, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио непосредно прије четири ујутру надомак самог града, а на дубини од девет километара.
Свијет
Откривено шта би Трамп могао добити на Гренланду
На основу презентованих координата, епицентар је забиљежен код једног салаша према граничном прелазу "Товарник".
С обзиром на интензитет земљотреса, мала је вјероватноћа да је начинио већу материјалну штету.
Србија
15 ч0
Србија
16 ч0
Србија
20 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму