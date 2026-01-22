Logo
Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Извор:

Агенције

22.01.2026

08:31

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Током ноћи земљотрес јачине 2.4 степена Рихтера погодио је Шид, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио непосредно прије четири ујутру надомак самог града, а на дубини од девет километара.

На основу презентованих координата, епицентар је забиљежен код једног салаша према граничном прелазу "Товарник".

С обзиром на интензитет земљотреса, мала је вјероватноћа да је начинио већу материјалну штету.

