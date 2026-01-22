Орбан: Идем у Давос на Трампов позив

22.01.2026
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да иде у Давос, гдје се одржава Свјетски економски форум, на позив америчког предсједника Доналда Трампа, да би потписао оснивачки документ Одбора за мир.
"Морам бити у Давосу у четвртак ујутру, а увече у Бриселу, гдје нас очекује напоран састанак", рекао је премијер у видеу на његовој страници на друштвеним мрежама, преноси Хирадо.
Очекује се да ће Трамп данас бити домаћин церемоније потписивања оснивачког документа за његов Одбор за мир, на маргинама Свјетског економског форума у швајцарском Давосу.
Специјални изасланик САД Стив Виткоф изјавио је јуче да је до 25 земаља прихватило позив да се придружи Одбору за мир за Газу, за који се предвиђа да ће, под Трамповим предсједавањем, проширити своје надлежности на рјешавање сукоба и у другим дијеловима свијета.
