Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

Извор:

Танјуг

22.01.2026

07:48

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да би оквирни споразум о Гренланду који је договорио са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом у Давосу, подразумијевао да САД и европски савезници заједно раде на америчком систему противракетне одбране "Златна купола" и "права на минерале" на Гренланду.

- Они ће бити укључени у "Златну куполу" и биће укључени у права на минерале, као и ми - рекао је Трамп у интервјуу за Си-Ен-Би-Си.

На питање колико ће договор трајати, он је рекао "заувијек".

Трамп је поновио да је одустао од планова за увођење казнених царина европским земљама које се противе његовим плановима за Гренланд јер је постигао "концепт споразума" у вези са тим острвом.

- Имамо концепт споразума. Мислим да ће то бити веома добар договор за Сједињене Државе, такође и за њих. Мало је сложено, али објаснићемо то касније. Али генерални секретар НАТО, ја и још неки људи смо разговарали - рекао је Трамп.

Трамп је раније рекао да су он и генерални секретар НАТО Марк Руте "формирали оквир будућег споразума у ​​вези са Гренландом" и да неће уводити царине које је најавио за поједине европске земље.

Доналд Трамп

Grenland

