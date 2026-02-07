Logo
Large banner

Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

Izvor:

ATV

07.02.2026

20:03

Komentari:

0
Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале
Foto: Ustupljena fotografija

Derbi 20. kola Wwin lige BiH između Veleža i Borca nije opravdao očekivanja. Na kraju nije bilo pobjednika, a mreže su mirovale.

Derbi 20. kola Wwin lige BiH odigran je u Mostaru, na Areni „Rođeni“, između Veleža i Borca.

Mnogo se očekivalo od ovog susreta, ali nismo vidjeli posebno zanimljivu fudbalsku predstavu, a rezultat je na kraju bio 0:0.

Trenutno je Borac prvoplasirani sa 44 boda, dok se Velež nalazi na 4. mjestu sa 29 bodova. Zrinjski je drugi sa 33, a Sarajevo treće sa 32 boda.

Podijeli:

Tag:

FK Borac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Партизан славио послије преокрета, па избио на прво мјесто

Fudbal

Partizan slavio poslije preokreta, pa izbio na prvo mjesto

7 h

0
Барселона се повукла из Европске суперлиге

Fudbal

Barselona se povukla iz Evropske superlige

9 h

0
Драган Стојковић Пикси нашао нови посао?

Fudbal

Dragan Stojković Piksi našao novi posao?

2 d

0
Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак

Fudbal

Premijer liga BiH: Rudar, Sloga i Radnik priželjkuju opstanak

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

13

Savić: Srpska postaje priznat geopolitički faktor

22

04

Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

21

55

CIK BiH: Razriješeni predsjednici biračkih odbora u Doboju i njihovi zamjenici

21

46

Zapalilo se vozilo na autoputu kod Sarajeva

21

44

Centralne vijesti ATV-a, 07.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner