Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

Derbi 20. kola Wwin lige BiH između Veleža i Borca nije opravdao očekivanja. Na kraju nije bilo pobjednika, a mreže su mirovale.

Derbi 20. kola Wwin lige BiH odigran je u Mostaru, na Areni „Rođeni“, između Veleža i Borca.

Mnogo se očekivalo od ovog susreta, ali nismo vidjeli posebno zanimljivu fudbalsku predstavu, a rezultat je na kraju bio 0:0.

Trenutno je Borac prvoplasirani sa 44 boda, dok se Velež nalazi na 4. mjestu sa 29 bodova. Zrinjski je drugi sa 33, a Sarajevo treće sa 32 boda.