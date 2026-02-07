Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

Izvor:
07.02.2026
Derbi 20. kola Wwin lige BiH između Veleža i Borca nije opravdao očekivanja. Na kraju nije bilo pobjednika, a mreže su mirovale.
Derbi 20. kola Wwin lige BiH odigran je u Mostaru, na Areni „Rođeni“, između Veleža i Borca.
Mnogo se očekivalo od ovog susreta, ali nismo vidjeli posebno zanimljivu fudbalsku predstavu, a rezultat je na kraju bio 0:0.
Trenutno je Borac prvoplasirani sa 44 boda, dok se Velež nalazi na 4. mjestu sa 29 bodova. Zrinjski je drugi sa 33, a Sarajevo treće sa 32 boda.
