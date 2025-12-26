Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

Savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja, Miloš Vučević poručio je na manifestaciji "S ljubavlju hrabrim srcima" da je Srbija donirala milion evra djeci Republike Srpske na ovoj donatorskoj večeri.

- To je skroman doprinos Srbije djeci Republike Srpske. Koristim priliku da svima čestitam praznike i poželim da nam 2026. godina bude bolja, da sve teško što nas je pratilo ostane iza nas, a našim malim herojima i njihovim hrabrim srcima želim dobro zdravlje, a porodicama mnogo snage i uspjeha - kaže Vučević.

- Srbija je i ove godine zajedno sa Republikom Srpskom i njenim građanima u ovom divnom povodu i koristim priliku da vam prenesem pozdrave iz Beograda i Srbije, kao i pozdrave predsjednika Republike Srbije - rekao je Vučević.

Ističe da je ovaj povod više nego bitan i da solidarnost i sabornost ne smiju biti samo manifestacionog karaktera.

- One su utkane u dušu i biće našeg naroda i bez tih vrijednosti bismo bili izgubljeni. Solidarnost i sabornost su odlike snažnih društava i država. Povodom ove akcije, našim malim herojima i roditeljima želimo dobro zdravlje i snagu da izdrže sve prepreke, uz nadu da će i ovaj naš skromni doprinos pomoći da život bude bar za nijansu lakši svima njima -kaže Vučević.