Kolaps u Italiji: Zbog štrajka otkazano preko 55 posto letova

Izvor:

Tanjug

26.02.2026

12:43

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Štrajk vazdušnog saobraćaja u Italiji, otkazano 55 odsto letova

Štrajk u avio-industriji u Italiji, koji traje 24 sata, doveo je do toga da je otkazano 55 odsto letova.

Radnici u avio-kompanijama, na aerodromima i u srodnim sektorima, uključujući kopneno i avionsko osoblje "ITA Airways" i "easyJet", protestuju zbog uslova rada, prenijela je Ansa.

Štrajk su organizovali sindikati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl TA, Anpac i Anp.

avion

Svijet

Zbog snježne oluje otkazani brojni letovi

Kompanija "ITA Airways" već je otkazala 55 odsto svojih letova, što je oko 160 letova prema podacima sindikata.

Takođe, štrajk je zahvatio i Vueling, koji je u četvoročasovnom štrajku od 13 do 17 časova.

Prvi zagarantovani termin za putnike bio je od 7 do 10 časova, a sledeći je od 18 do 21 čas.

Tagovi :

Italija

letovi

