Kolaps u Italiji: Zbog štrajka otkazano preko 55 posto letova

Štrajk u avio-industriji u Italiji, koji traje 24 sata, doveo je do toga da je otkazano 55 odsto letova.

Radnici u avio-kompanijama, na aerodromima i u srodnim sektorima, uključujući kopneno i avionsko osoblje "ITA Airways" i "easyJet", protestuju zbog uslova rada, prenijela je Ansa.

Štrajk su organizovali sindikati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl TA, Anpac i Anp.

Kompanija "ITA Airways" već je otkazala 55 odsto svojih letova, što je oko 160 letova prema podacima sindikata.

Takođe, štrajk je zahvatio i Vueling, koji je u četvoročasovnom štrajku od 13 do 17 časova.

Prvi zagarantovani termin za putnike bio je od 7 do 10 časova, a sledeći je od 18 do 21 čas.