Skoro milion mladih Britanaca nije zaposleno i ne školuje se

Gotovo milion Britanaca starosti od 16 do 24 godine nije bilo zaposleno, obrazovano ili prošlo neku obuku na kraju 2025. godine, što je drugi najveći nivo za posljednjih više od 10 godina.

Stopa mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili se ne obučavaju /NEET/ ponekad se smatra boljim pokazateljem poteškoća na tržištu rada nego stopa nezaposlenosti mladih, koja je bila najviša u posljednjih 10 godina u posljednjem kvartalu prošle godine.

Prema zvaničnim podacima, koji su objavljeni danas, broj NEET osoba starosti od 16 do 24 godine porastao na 957.000 u posljednjem kvartalu 2025. godine sa 946.000 u prethodnom - nešto manje od 971.000 u posljednjem kvartalu 2024. godine, što je bila najviša stopa od 2014. godine.

Najnovija stopa NEET-a je ekvivalentna 12,8 odsto radne snage, u odnosu na 12,7 odsto u posljednjem kvartalu, ali ispod 10-godišnjeg maksimuma od 13,2 odsto godinu dana ranije i upoređuje se sa stopom nezaposlenosti od 16,1 odsto za osobe starosti 16-64 godine.

Glavni ekonomista Banke Engleske Hju Pil rekao je parlamentarnom odboru ranije ove sedmice da je povećanje minimalne zarade i troškova socijalnog osiguranja poslodavaca doprinijelo poteškoćama sa kojima se mladi ljudi suočavaju u pronalaženju uporišta na tržištu rada.