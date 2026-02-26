Logo
Large banner

Skoro milion mladih Britanaca nije zaposleno i ne školuje se

Izvor:

SRNA

26.02.2026

12:18

Komentari:

0
Велика Британија
Foto: Pixabay/jannonivergall

Gotovo milion Britanaca starosti od 16 do 24 godine nije bilo zaposleno, obrazovano ili prošlo neku obuku na kraju 2025. godine, što je drugi najveći nivo za posljednjih više od 10 godina.

Stopa mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili se ne obučavaju /NEET/ ponekad se smatra boljim pokazateljem poteškoća na tržištu rada nego stopa nezaposlenosti mladih, koja je bila najviša u posljednjih 10 godina u posljednjem kvartalu prošle godine.

Prema zvaničnim podacima, koji su objavljeni danas, broj NEET osoba starosti od 16 do 24 godine porastao na 957.000 u posljednjem kvartalu 2025. godine sa 946.000 u prethodnom - nešto manje od 971.000 u posljednjem kvartalu 2024. godine, što je bila najviša stopa od 2014. godine.

илу-ббц

Svijet

Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

Najnovija stopa NEET-a je ekvivalentna 12,8 odsto radne snage, u odnosu na 12,7 odsto u posljednjem kvartalu, ali ispod 10-godišnjeg maksimuma od 13,2 odsto godinu dana ranije i upoređuje se sa stopom nezaposlenosti od 16,1 odsto za osobe starosti 16-64 godine.

Glavni ekonomista Banke Engleske Hju Pil rekao je parlamentarnom odboru ranije ove sedmice da je povećanje minimalne zarade i troškova socijalnog osiguranja poslodavaca doprinijelo poteškoćama sa kojima se mladi ljudi suočavaju u pronalaženju uporišta na tržištu rada.

Podijeli:

Tagovi :

Velika Britanija

posao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстин

Svijet

Epstin trgovao ženama preko britanskih vazdušnih luka

3 h

0
Беба

Svijet

Medicinski presedan: Ovo je prva beba rođena putem presađene materice

2 d

0
Спољна обавјештајна служба Русије: Лондон и Париз се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом

Svijet

Spoljna obavještajna služba Rusije: London i Pariz se spremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom

2 d

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Ekonomija

Velika Britanija ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

2 d

0

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

Epstin trgovao ženama preko britanskih vazdušnih luka

3 h

0
Становници у Јапану

Svijet

Broj rođenih u Japanu opao na rekordno nizak nivo

3 h

0
Поплаве у Бразилу, вода на улицама

Svijet

Morbidne scene: Kovčezi plutali po ulicama

4 h

0
Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

Svijet

Pentagon smijenio viceadmirala Freda Kačera?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner