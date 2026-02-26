Porodila se Nikolina Kovač!

- Dobro došla, bebo! Dječak je! Živote moj... - napisao je Saša na Instagramu i označio Nikolinu.

Govoreći nedavno o braku sa Sašom Kaporom, Nikolina je otkrila i simpatičan detalj - kako joj je suprug upisan u telefonu.

- Upisan mi je "Kapri moj" zato što sam ga tako zvala kada smo se upoznali, a ima i hiljadu srca i zvezdica. Trudimo se da radimo na tim sitnicama i da zadržimo našu intimnost, da to bude samo naše. Ako se ne neguje liejpim rečima, komplimentom, osmjehom, šalo, uvene sve, pa i ljubav - rekla je Nikolina.

Bili na korak do razvoda, detetu se borili za život

- Kad ostane žena u drugom stanju, svi smatraju da ništa od nje nema u karijeri. To je mene ojačalo i svi udarci su me ojačali. Kad smo imali udes Nikolaj je imao oko dvije godine, ja kad sam krenula da plivam i izvlačim iz auta koje tone, ja sam se osjetila kao zrno peska. To nas drmne da moramo da se oslanjamo sami na sebe. Njega su iznijeli ljudi čamcem koji su naišli, ja sam samo govorila da Nikolaj bude dobro.

On je nestašan dječak po prirodi, ali je specifično dobar. Ja nikad ne dam na njega, stroga sam ali imam razumevanje, nosio je breme od samog rođenja. Nemam prava da na svoje probleme u karijeri gledam kao nešto veliko. Kada gledate da li će dijete da vam preživi, da li će dijete da vam preživi, jednom pa drugi put... Kad se boriš da ti di jete preživi, sve ostalo postane smješno - rekla je Nikolina Kovač jednom prilikom u suzama.

- Bilo je u našem braku turbulencija, nije da nije. Saša i ja smo jako različiti karakteri, nama je trebalo dosta vremena da jedno drugo da se upoznamo. Saša i ja smo u brak ušli rano, kao dva tinejdžera, nažalost danas su i brakovi iz interesa, u tom trenutku ni fakultet nisam završila - rekla je ona u intervjuu za Hajp.

(telegraf)