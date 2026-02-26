Logo
Large banner

Porodila se Nikolina Kovač!

Izvor:

Telegraf

26.02.2026

12:33

Komentari:

0
Породила се Николина Ковач!

Pjevačica Nikolina Kovač (35) se porodila i na svijet donijela treće dijete u braku sa kolegom Sašom Kaporom.

- Dobro došla, bebo! Dječak je! Živote moj... - napisao je Saša na Instagramu i označio Nikolinu.

Govoreći nedavno o braku sa Sašom Kaporom, Nikolina je otkrila i simpatičan detalj - kako joj je suprug upisan u telefonu.

- Upisan mi je "Kapri moj" zato što sam ga tako zvala kada smo se upoznali, a ima i hiljadu srca i zvezdica. Trudimo se da radimo na tim sitnicama i da zadržimo našu intimnost, da to bude samo naše. Ako se ne neguje liejpim rečima, komplimentom, osmjehom, šalo, uvene sve, pa i ljubav - rekla je Nikolina.

Bili na korak do razvoda, detetu se borili za život

- Kad ostane žena u drugom stanju, svi smatraju da ništa od nje nema u karijeri. To je mene ojačalo i svi udarci su me ojačali. Kad smo imali udes Nikolaj je imao oko dvije godine, ja kad sam krenula da plivam i izvlačim iz auta koje tone, ja sam se osjetila kao zrno peska. To nas drmne da moramo da se oslanjamo sami na sebe. Njega su iznijeli ljudi čamcem koji su naišli, ja sam samo govorila da Nikolaj bude dobro.

67c9eedab01c6 Саша поповић

Scena

Pjevačica objavila potresnu poruku nakon sahrane Saše Popovića: ''Posložio sve i otišao na bolje mjesto..''

On je nestašan dječak po prirodi, ali je specifično dobar. Ja nikad ne dam na njega, stroga sam ali imam razumevanje, nosio je breme od samog rođenja. Nemam prava da na svoje probleme u karijeri gledam kao nešto veliko. Kada gledate da li će dijete da vam preživi, da li će dijete da vam preživi, jednom pa drugi put... Kad se boriš da ti di jete preživi, sve ostalo postane smješno - rekla je Nikolina Kovač jednom prilikom u suzama.

- Bilo je u našem braku turbulencija, nije da nije. Saša i ja smo jako različiti karakteri, nama je trebalo dosta vremena da jedno drugo da se upoznamo. Saša i ja smo u brak ušli rano, kao dva tinejdžera, nažalost danas su i brakovi iz interesa, u tom trenutku ni fakultet nisam završila - rekla je ona u intervjuu za Hajp.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Nikolina Kovač

Nikolina Kovač beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба

Društvo

Srpska bogatija za 18 beba

6 h

0
Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Srbija

Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

21 h

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 18 beba

1 d

0
beba

Zdravlje

Počelo kao viroza, završilo tragedijom: Poznat uzrok smrti bebe

1 d

0

Više iz rubrike

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović zaintrigirala novom objavom nakon skandala zbog veze sa oženjenim

3 h

0
Аца Амадеус

Scena

Kćerka Ace Amadeusa iznijela niz stravičnih tvrdnji o ocu

16 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Kum Milice Todorović progovorio o njenom oženjenom partneru: Evo kako se odnosi prema sinu

17 h

0
Хитно хоспитализован Слоба Васић

Scena

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

13

59

Oštra poruka iz Rusije Evropskoj uniji: Niko vas nije zvao, sjedite ispod stola i ćutite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner