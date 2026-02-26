Logo
Srpska bogatija za 18 beba

SRNA

26.02.2026

08:19

Беба
Foto: Pixabay/marvelmozhko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, sedam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima

Šest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Foči, tri u Prijedoru, dvije u Istočnom Sarajevu, a po jedna beba u Bijeljini, Doboju i Gradišci.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka, u Foči tri dječaka i djevojčica, u Prijedoru tri djevojčice, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Bijeljini jedna djevojčica, a u Doboju i Gradišci po jedan dječak.

Храна за бебе

Ekonomija

Najpoznatija dohrana za bebe povučena sa tržišta

Poroda nije bilo u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju.

