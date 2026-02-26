Srpska bogatija za 18 beba

Izvor:
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, sedam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima
Šest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Foči, tri u Prijedoru, dvije u Istočnom Sarajevu, a po jedna beba u Bijeljini, Doboju i Gradišci.
U Banjaluci je rođeno šest dječaka, u Foči tri dječaka i djevojčica, u Prijedoru tri djevojčice, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Bijeljini jedna djevojčica, a u Doboju i Gradišci po jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju.
