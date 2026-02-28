Logo
Large banner

Mladen iz Doboja očev hobi pretočio u posao: Gradi violine koje osvajaju svijet

Izvor:

ATV

28.02.2026

19:36

Komentari:

0
Младен Софренић гради виолине
Foto: ATV

Ovoj violini život je dao Mladen Sofrenić. Udahnuo joj je dušu. I nisu za to bile dovoljne samo vješte ruke dobojskog graditelja.

U svaki milimetar ugrađeno je znanje koje je Mladen, još kao dječak, počeo da upija u radionici violina svog pokojnog oca

"Ja sam imao sreću da rastem uz njega i da učim od njega. 03:59 (REZ) 04:32 Bio bi sigurno ponosan i baš mi je žao što ne može da vidi gdje sam sad, ali nadam se da odnekud to gleda gdje sam ja sada. Sigurna sam da je tako", istakao je graditelj violina iz Doboja Mladen Sofrenić.

A do kvalitetnog instrumenta prečica nema. Za jednu violinu potrebno je više od 300 sati rada. I tako dok strpljivo gradi Mladen je često u društvu svog najmlađeg sina – Bogdana. Neodoljivo ga to podsjeća na djetinjstvo – kada je i on provodio dane u radionici svog oca.

Da Bogdan nastavi porodičnu tradiciju, saglasna je i njegova majka. I Vukosava je radnik u oblasti kulture i obrazovanja.

"Bogdan je najmlađi, treće dijete, ovo dvoje starijih, oboje su punoljetni, provodili su vrijeme u Bogdanovom uzrastu. A kasnije kada su vidjeli koliko ima da se radi, bogami su pobjegli, vidjećemo, navijam za to", izjavila je Mladenova supruga Vukosava Sofrenić.

U međuvremenu, violine, koje su nastale u ovom ateljeu, danas putuju širom svijeta. Vidjele su svjetske pozornice, osjetile svjetla velikih koncertnih sala.

Muzičari pričaju da iz ove radionice izlaze sa osmijehom na licu. Kažu, ovdje se dešava prava magija, a one najljepše melodije i najljepši instrumenti, rađaju se u tišini.

Ali nikad ne zaboravljaju gdje su sagrađeni. Oni koji sviraju na njegovim violinama ne kriju da je to pravo zadovoljstvo.

"Instrument se rasvirava, Doboja sve ljepši zvuk, i na kraju imate jednu violinu koju ne biste prodali ni za kakve novce", rekao je Aleksandra Đurković iz Doboja.

A svakog kvalitetnog graditelja, njegove violine nadžive. Nadžive i svoje vlasnike. Ne stare - one sazrijevaju. I baš zato grade se kao za vječnost – da traju i da pričaju priču i onda kada sve utihne.

Podijeli:

Tag :

violina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

игрица Роблокс

Društvo

Šta je donijela igrica Robloks i sa kakvim se opasnostima suočavamo?

42 min

0
Дијете

Društvo

Rad sa djecom sa poteškoćama zahtijeva sistemsku podršku

42 min

0
Надарени студенти - Петница

Društvo

Investicija u budućnost: 21 učenik potpisao stipendije za Petnicu

50 min

0
Операција у требињској болници

Gradovi i opštine

Nova era zdravstva u Hercegovini: Prva operacija u angio sali nove trebinjske bolnice

51 min

0

Više iz rubrike

Дијете

Društvo

Rad sa djecom sa poteškoćama zahtijeva sistemsku podršku

42 min

0
игрица Роблокс

Društvo

Šta je donijela igrica Robloks i sa kakvim se opasnostima suočavamo?

42 min

0
Надарени студенти - Петница

Društvo

Investicija u budućnost: 21 učenik potpisao stipendije za Petnicu

50 min

0
Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

Društvo

Ne dozvolite da vas zavara sunčano vrijeme: Zahlađenje je na putu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Italijanski ministar odbrane zaglavljen u Dubaiju sa porodicom

19

55

Izbjeljivač za veš: Kako ga koristiti bezbjedno i efikasno

19

50

Dodik: Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela

19

38

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

19

38

Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner