Dodik: 1. mart za srpski narod nije nikakav dan tzv. nezavisnosti BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je za Srnu da 1. mart za srpski narod i Republiku Srpsku nije nikakav dan takozvane nezavisnosti BiH, već dan kada je jedan narod preglasan, jedna svadba pretvorena u sahranu i dan kada je postalo jasno da predstoji vrijeme teškog stradanja u BiH.

Dodik je naglasio da su Srbi tada spoznali mračnu istinu da se politička kriza pretvara u bezbjednosnu prijetnju, retorika podjela u govor oružja i da za njih ponovo dolaze teška vremena.

Lider SNSD-a rekao je da je tog dana započeo tragični rasplet jedne duboke političke krize, te da je održan nelegitimni referendum o otcjepljenju BiH iz SFRJ bez saglasnosti Srba, jednog od tri konstitutivna naroda, čime je prekršen princip ravnopravnosti i konsenzusa na kojem je ta bivša jugoslovenska republika do tada počivala.

Dodik je naglasio da je Srbima postalo jasno da politički proces ide bez njih i protiv njihove volje i da se odluke donose preglasavanjem.

To nije bio samo dan nelegitimnog referenduma o takozvanoj nezavisnosti BiH, rekao je Dodik za Srnu, već dan koji nosi mnogo teže i bolnije značenje a to je da su tenzije prerasle u otvoreno nasilje na ulici, i to ispred vjerskog objekta.

"Tog dana, ispred Stare pravoslavne crkve na sarajevskoj Baščaršiji, ubijen je srpski svat Nikola Gardović i to samo zato što je bio Srbin i što je nosio srpsku zastavu na svadbenom veselju. Mnogi upravo ovo ubistvo nevinog čovjeka smatraju simboličnim početkom rata u BiH", naglasio je Dodik.

Sjećanje na Nikolu Gardovića, rekao je lider SNSD-a, nije samo porodična tuga, već opomena da svaki metak ispaljen u čovjeka zbog njegovog imena i zastave razara temelje zajedničkog života u BiH.

On je naglasio da ovo ubistvo nije bio "incident", kako je godinama muslimansko Sarajevo pokušavalo da predstavi, već jasna, brutalna i zastrašujuća poruka Srbima u Sarajevu i širom BiH da više nisu ravnopravni, da su nepoželjni i da njihova obilježja, identitet i tradicija mogu biti samo meta, a nikako ljudsko pravo.

"Tog dana pogođen je ne samo čovjek, već i porodica, srpska zastava, radost, crkveno vjenčanje, život. Na mjestu gdje se okuplja porodica da proslavi ljubav, zapucano je u srce jednog naroda sa monstruoznom porukom: 'Ovdje više nema mjesta za Srbe!'", rekao je Dodik.

On je naveo da posebno zabrinjava činjenica da je taj zločin ostao nekažnjen na način koji bi donio osjećaj pravde i pomirenja, te umjesto osude i jasne poruke da je riječ o napadu na mir i suživot, uslijedila je relativizacija zločina, a to je ništa drugo nego ponovni pucanj u život.

"I zato muslimani godinama slave ubistvo, dok srpski narod prislužuje svijeće, što dovoljno govori kakva je BiH zemlja. Bez istine o 1. martu nema ni iskrenog dijaloga o prošlosti, a bez priznanja da je tog dana ubijen mir u BiH teško je graditi zajedničku budućnost. Podsjećam da je tadašnji muslimanski predsjednik Alija Izetbegović sam priznao da je spreman žrtvovati mir u BiH da bi ostvario svoj san o 'islamskoj državi'.

Zato 1. mart ne može biti dan zajedničkog praznika, jer je on simbol podjela, početak nepovjerenja i uvod u rat koji je odnio desetine hiljada života i raselio stotine hiljada ljudi. Bez iskrenog suočavanja sa činjenicom da je tog dana prekršen princip dogovora, konstitutivnosti i ravnopravnosti, te da je prolivena nevina srpska krv nema ni istinskog dijaloga o prošlosti, a bez istine o početku rata nema ni trajnog mira", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

U dijelu FBiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je na taj dan prije 34 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje tragičnog sukoba u BiH.