Banjalučanka u Dubaiju: Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH, ne znamo kako ćemo kući

Svi letovi iz Dubaija su otkazani do daljeg, a putnici su zbrinuti u hotele. Osjećamo se sigurno, imamo smještaj i hranu, ali ne znamo kako ćemo kući.

Rekla je to za "Glas Srpske" Banjalučanka koja je bila na aerodromu u Dubaiju samo dva sata prije nego što je pogođen.

"Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH i regiona koji su bili u tranzitu, odnosno išli su sa neke druge lokacije i u Dubaiju su samo presjedali, ali ima dosta i onih koji su došli na odmor. Mirno je, nema panike, ljudi normalno funkcionišu.

Jedino što nemamo nikakve informacije o novim letovima", rekla je ova Banjalučanka koja je bila na odmoru u Šri Lanki i letjela iz Kolomba za Dubai, odakle je trebalo da leti za Beograd.

Zanimljivosti Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

Dodala je da je su dobili informacije da aerodrom nije značajno oštećen, odnosno da je funkcionalan.

"Čuli smo i da su neki naši ljudi evakuisani iz jednog hotela jer nije bilo bezbjedno", dodala je ona.