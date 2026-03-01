Logo
Large banner

Banjalučanka u Dubaiju: Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH, ne znamo kako ćemo kući

Izvor:

ATV

01.03.2026

09:15

Komentari:

0
Дубаи
Foto: Pexels

Svi letovi iz Dubaija su otkazani do daljeg, a putnici su zbrinuti u hotele. Osjećamo se sigurno, imamo smještaj i hranu, ali ne znamo kako ćemo kući.

Rekla je to za "Glas Srpske" Banjalučanka koja je bila na aerodromu u Dubaiju samo dva sata prije nego što je pogođen.

"Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH i regiona koji su bili u tranzitu, odnosno išli su sa neke druge lokacije i u Dubaiju su samo presjedali, ali ima dosta i onih koji su došli na odmor. Mirno je, nema panike, ljudi normalno funkcionišu.

Jedino što nemamo nikakve informacije o novim letovima", rekla je ova Banjalučanka koja je bila na odmoru u Šri Lanki i letjela iz Kolomba za Dubai, odakle je trebalo da leti za Beograd.

horoskop

Zanimljivosti

Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

Dodala je da je su dobili informacije da aerodrom nije značajno oštećen, odnosno da je funkcionalan.

"Čuli smo i da su neki naši ljudi evakuisani iz jednog hotela jer nije bilo bezbjedno", dodala je ona.

Podijeli:

Tagovi :

Banjalučanka

Dubai vesti

Iran

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта вам звијезде предвиђају за данас?

Zanimljivosti

Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

2 h

0
Али Ларијани

Svijet

Ko bi mogao da preuzme Iran? Jedno ime se izdvaja

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Splitu: Sin ubio oca pa dijelove tijela razbacao po plažama

3 h

0
Тло не мирује: Снажан земљотрес погодио Фиџи

Svijet

Tlo ne miruje: Snažan zemljotres pogodio Fidži

3 h

0

Više iz rubrike

Али Ларијани

Svijet

Ko bi mogao da preuzme Iran? Jedno ime se izdvaja

3 h

0
Тло не мирује: Снажан земљотрес погодио Фиџи

Svijet

Tlo ne miruje: Snažan zemljotres pogodio Fidži

3 h

0
Ко је био Али Хамнеи?

Svijet

Ko je bio Ali Hamnei?

3 h

0
Ухваћени са 10 кила кокаина: Држављани БиХ осуђени на вишегодишње казне

Svijet

Uhvaćeni sa 10 kila kokaina: Državljani BiH osuđeni na višegodišnje kazne

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner