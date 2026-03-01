Banjalučanka u Dubaiju: Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH, ne znamo kako ćemo kući

Izvor:
ATV
01.03.2026
09:15
Komentari:0
Svi letovi iz Dubaija su otkazani do daljeg, a putnici su zbrinuti u hotele. Osjećamo se sigurno, imamo smještaj i hranu, ali ne znamo kako ćemo kući.
Rekla je to za "Glas Srpske" Banjalučanka koja je bila na aerodromu u Dubaiju samo dva sata prije nego što je pogođen.
"Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH i regiona koji su bili u tranzitu, odnosno išli su sa neke druge lokacije i u Dubaiju su samo presjedali, ali ima dosta i onih koji su došli na odmor. Mirno je, nema panike, ljudi normalno funkcionišu.
Jedino što nemamo nikakve informacije o novim letovima", rekla je ova Banjalučanka koja je bila na odmoru u Šri Lanki i letjela iz Kolomba za Dubai, odakle je trebalo da leti za Beograd.
Zanimljivosti
Šta vam zvijezde predviđaju za danas?
Dodala je da je su dobili informacije da aerodrom nije značajno oštećen, odnosno da je funkcionalan.
"Čuli smo i da su neki naši ljudi evakuisani iz jednog hotela jer nije bilo bezbjedno", dodala je ona.
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
53
11
45
11
35
11
27
Trenutno na programu