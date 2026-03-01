Pogledajte trenutak kada su iranski mediji objavili da je Hamnei ubijen

Iranski državni mediji potvrdili su da je vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei poginuo u izraelsko-američkim napadima koji su izvršeni u subotu ujutro. Vrlo brzo nakon potvrde, objavljeni su i snimci TV prenosa u trenutku kada je ta informacija saopštena.

Jedan od voditelja na iranskom državnom mediju pročitao je saopštenje Vrhovnog savjeta za nacionalnu sigurnost Irana, te je, sa suzama u očima i jecajući, potvrdio smrt ajatolaha Alija Hamneija.

"Zaista, svi mi pripadamo Alahu i Njemu se vraćamo. Nakon dugog života borbe, Husejnovog i neprekidnog truda, uzvišena duša i kraljevski duh, vlasti dobrog oca naroda, vođe i imama muslimana, Njegove Eminencije, Ajatolah Ali Hoseini Hamnei, na putu uzdignuća, popio je slatko vino šehadeta i pridružio se uzvišenim dušama", rekao je voditelj.

An Iranian news anchor broke down in tears on live television while reading the news of Ali Khamenei’s death. pic.twitter.com/5v7WpTBYr4 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

U pozadini su se mogli čuti i glasovi drugih kolega koji su takođe plakali tokom tih trenutaka.

Iranski zvaničnici proglasili su 40 dana žalosti, a prema nekim izvorima, ajatolah je ubijen u svom kompleksu, zajedno sa kćerkom, zetom i unukom.

Na drugom državnom kanalu, IRINN-u, voditelj je ozbiljno pročitao saopštenje Vrhovnog savjeta za nacionalnu sigurnost, dok su se u pozadini čuli stihovi iz Kurana.

BREAKING:



The moment Iranian state television announced the death of Ayatollah Ali Khamenei.



This moment will go down in history. pic.twitter.com/GtqXIDmoN0 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

U saopštenju Savjeta za nacionalnu sigurnost navodi se da će Hamneijeva smrt izazvati ustanak u borbi protiv tlačitelja.

Iranska državna novinska agencija tvrdi da je Hamnei ubijen dok je radio u svojoj kancelariji u kompleksu.

"Alahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti", saopštila je agencija, objavljujući smrt vrhovnog vođe.