Branko Blanuša novi predsjednik SDS-a

Branko Blanuša je novi predsjednik SDS-a, odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštine ove stranke.

Blanuša je bio jedini kandidat za ovu funkciju na kojoj će zamijeniti dosadašnjeg v.d. predsjednika Jovicu Radulovića.

Blanuša će funkciju predsjednika obavljati do 2027. godine kada stranku čekaju unutarstranački izbori.

Na današnjoj sjednici Skupštine u Banjaluci nije bilo doskorašnjeg predsjednika Milana Miličevića.

Sjednici su prisustvovali i bivši SDS-ovci, a sada lideri Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i Narodnog fronta Jelena Trivić.