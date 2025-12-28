Logo
Large banner

Branko Blanuša novi predsjednik SDS-a

Izvor:

ATV

28.12.2025

14:33

Komentari:

3
Бранко Блануша нови предсједник СДС-а
Foto: ATV

Branko Blanuša je novi predsjednik SDS-a, odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštine ove stranke.

Blanuša je bio jedini kandidat za ovu funkciju na kojoj će zamijeniti dosadašnjeg v.d. predsjednika Jovicu Radulovića.

Blanuša će funkciju predsjednika obavljati do 2027. godine kada stranku čekaju unutarstranački izbori.

Na današnjoj sjednici Skupštine u Banjaluci nije bilo doskorašnjeg predsjednika Milana Miličevića.

Sjednici su prisustvovali i bivši SDS-ovci, a sada lideri Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i Narodnog fronta Jelena Trivić.

Podijeli:

Tagovi:

SDS

Branko Blanuša

Jovica Radulović

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Svijet

Rusija i Ukrajina postigle primirje u Zaporožju kako bi se izbjegla nuklearna katastrofa

1 h

0
Ови градови ће новогодишњу ноћ дочекати са пахуљама

Društvo

Ovi gradovi će novogodišnju noć dočekati sa pahuljama

2 h

0
Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци

Banja Luka

Automobilom udario pješaka u Banjaluci

2 h

0
Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића

Republika Srpska

Skupština SDS-a: Prisutni Vukanović i Trivić, bez Stanivukovića i Miličevića

2 h

6

Više iz rubrike

Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића

Republika Srpska

Skupština SDS-a: Prisutni Vukanović i Trivić, bez Stanivukovića i Miličevića

2 h

6
Број 1411 до сада позван 72.899 пута

Republika Srpska

Broj 1411 do sada pozvan 72.899 puta

3 h

0
Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

Republika Srpska

Od januara novo povećanje penzija od 6,5 odsto

4 h

1
"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

Republika Srpska

"Republika Srpska majka junaka" - slogan pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

16

05

Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

16

01

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

15

57

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

15

46

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner