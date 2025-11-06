Logo

Nema para, nema ni kontrolora: Amerika smanjuje letove za čak 10 odsto?

Izvor:

Agencije

06.11.2025

07:08

Komentari:

0
Нема пара, нема ни контролора: Америка смањује летове за чак 10 одсто?

Ministar saobraćaja SAD-a Šon Dafi upozorio je da će od petka ujutro doći do smanjenja kapaciteta vazdušnog saobraćaja za 10% na 40 glavnih aerodroma u SAD-u, ako se nastavi zatvaranje vlade odnosno privremeni prekid u finansiranju federalnih agencija.

Odluka je donesena jer kontrolori leta prijavljuju probleme s umorom i nedostatkom osoblja, rekao je čelnik Federalne uprave za avijaciju (FAA).

"To je neobično, baš kao što je neobično i zatvaranje, baš kao što je neobična činjenica da naši kontrolori nisu plaćeni mjesec dana", rekao je šef FAA-e Bryan Bedford.

Tokom zatvaranja vlade, sada najdužeg u istoriji SAD-a, kontrolori su morali nastaviti raditi bez plate, što je neke navelo da se prijave na bolovanje ili prihvate dodatne poslove.

Smanjenje broja letova biće postepeno, počevši od 4% domaćih letova u petak, zatim će se povećati na 5% u subotu i 6% u nedjelju, prije nego što sljedeće sedmice dostigne punih 10%, izvijestio je Rojters nakon objave, pozivajući se na četiri neimenovana izvora.

Imena pogođenih aerodroma odnosno sve lokacije s velikim prometom biće objavljena u četvrtak.

Otkazivanja bi mogla uticati na između 3.500 i 4.000 letova dnevno.

Dafi je rekao da je vazdušni promet i dalje siguran, a odluka o otkazivanju letova donesena je radi održavanja sigurnosti i efikasnosti. On je ranije ove sedmice upozorio da bi moglo doći do otkazivanja letova, budući da polovina od 30 glavnih aerodroma u zemlji ima manjak osoblja.

