Folksvagen prvi put za 88 godina zatvara fabriku u Njemačkoj

Njemački proizvođač automobila Folksvagen će sutra prestati sa proizvodnjom u fabrici u Drezdenu, što predstavlja prvi slučaj u istoriji kompanije dugoj 88 godina da zatvara pogon u Njemačkoj.

Direktor Folksvagena Tomas Šefer izjavio je da odluka o zatvaranju fabrike nije donesena lako, ali da je sa ekonomskog stanovišta bila neophodna, prenosi Fajnenšel tajms.

Fabrika u Drezdenu je od otvaranja 2002. godine proizvela oko 200.000 vozila, što je manje od polovine godišnjeg obima proizvodnje u glavnoj fabrici Folksvagena u Volfsburgu.

U postrojenju u Drezdenu se prvobitno proizvodio luksuzni model "folksvagen faeton", a nakon 2016. godine je fokus preusmjeren na proizvodnju električnih vozila.

Odluka o zatvaranju je doneta pod pritiskom finansijskih teškoća, pošto slaba potražnja u Kini i Evropi i visoke američke carine otežavaju poslovanje kompanije, navodi se u izveštaju.

Folksvagen je na kraju trećeg tromesečja 2025. prijavio neto gubitak od milijardu evra, što predstavlja njegov prvi kvartalni gubitak u posljednjih pet godina, prenio je Dojče vele.