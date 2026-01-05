Logo
Large banner

Nestao Cvijan Simić (27), porodica moli za pomoć

Izvor:

ATV

05.01.2026

10:06

Komentari:

0
нестао Цвијан Симић
Foto: Facebook

Porodica i prijatelji mole građane za pomoć u potrazi za Cvijanom Simićem (27), koji je prije tri dana nestao na području Mrkonjić Grada.

Prema dostupnim informacijama Cvijan se nije vratio u hotel u kojem je odsjeo u Banjaluci.

Automobil koji je koristio posljednji put je snimljen prije tri dana na području sela Surjan kod Mrkonjić Grada. Od tada mu se izgubio svaki trag.

Kako saznaje ATV nestanak je prijavljen u PU Banjaluka i u toku je potraga.

Podijeli:

Tagovi:

nestao mladić

nestao

Nestanak

Banjaluka

Mrkonjić Grad

Cvijan Simić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Акција ”Калибар”: Одузета пушка и меци

Hronika

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

5 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

5 h

0
Дрво убило жену у Сарајеву

Hronika

Horor u Sarajevu: Stablo palo i ubilo ženu

5 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sudar grtalice i dva auta kod Gradiške

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

08

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

15

00

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

14

57

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

14

49

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

14

43

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner