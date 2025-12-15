Iznenada preminula beba mlađa od godinu dana: Naložena obdukcija

U beogradskom naselju Mirijevo preminula je beba mlađa od godinu dana.

Roditelji djeteta pozvali su Hitnu pomoć i rekli da dijete ne diše, a ekipa koja je izašla na teren konstatovala je smrt bebe, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Policiji je danas oko 11 časova prijavljeno da je u Mirijevu preminula beba i službenici su potom izašli na teren, navode u MUP-u.

Pojedini mediji prenose da je uviđaj u toku i da je naložena obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio uzrok smrti bebe.