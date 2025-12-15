Iznenada preminula beba mlađa od godinu dana: Naložena obdukcija

Izvor:
Tanjug
15.12.2025
14:19
Komentari:0
U beogradskom naselju Mirijevo preminula je beba mlađa od godinu dana.
Roditelji djeteta pozvali su Hitnu pomoć i rekli da dijete ne diše, a ekipa koja je izašla na teren konstatovala je smrt bebe, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Hronika
Pronađeno tijelo muškarca pored Neretve, policija obavlja uviđaj
Policiji je danas oko 11 časova prijavljeno da je u Mirijevu preminula beba i službenici su potom izašli na teren, navode u MUP-u.
Pojedini mediji prenose da je uviđaj u toku i da je naložena obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio uzrok smrti bebe.
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Trenutno na programu