Iznenada preminula beba mlađa od godinu dana: Naložena obdukcija

Izvor:

Tanjug

15.12.2025

14:19

Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција
Foto: Pixabay

U beogradskom naselju Mirijevo preminula je beba mlađa od godinu dana.

Roditelji djeteta pozvali su Hitnu pomoć i rekli da dijete ne diše, a ekipa koja je izašla na teren konstatovala je smrt bebe, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca pored Neretve, policija obavlja uviđaj

Policiji je danas oko 11 časova prijavljeno da je u Mirijevu preminula beba i službenici su potom izašli na teren, navode u MUP-u.

Pojedini mediji prenose da je uviđaj u toku i da je naložena obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio uzrok smrti bebe.

