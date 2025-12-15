U požaru koji je izbio u stanu poginula žena

Nišlijka (58) preminula je u požaru koji je izbio u njenom stanu u Milojevoj ulici, u naselju Pantelej.

Požar se dogodio u subotu, a njeno tijelo je pronađeno oko 13.30 časova sa vidljivim opekotinama.

Za sada nema informacija o tome šta je izazvalo požar, jer se vatra ugasila prije dolaska vatrogasaca. Postoji mogućnost da je požar izazvalo varničenje nekog električnog uređaja, ali tačan uzrok će biti poznat nakon što istražni organi završe svoj posao.

Prema nezvaničnim informacijama, žena iz Niša je bila lošeg zdravstvenog stanja, pa je moguće da zbog toga nije mogla da pobjegne od vatre.