U požaru koji je izbio u stanu poginula žena

Informer

15.12.2025

10:25

У пожару који је избио у стану погинула жена

Nišlijka (58) preminula je u požaru koji je izbio u njenom stanu u Milojevoj ulici, u naselju Pantelej.

Požar se dogodio u subotu, a njeno tijelo je pronađeno oko 13.30 časova sa vidljivim opekotinama.

Za sada nema informacija o tome šta je izazvalo požar, jer se vatra ugasila prije dolaska vatrogasaca. Postoji mogućnost da je požar izazvalo varničenje nekog električnog uređaja, ali tačan uzrok će biti poznat nakon što istražni organi završe svoj posao.

пожар икона

Srbija

Kuća izgorjela do temelja, vatrogasci ikonu ove svetiteljke pronašli neoštećenu

Prema nezvaničnim informacijama, žena iz Niša je bila lošeg zdravstvenog stanja, pa je moguće da zbog toga nije mogla da pobjegne od vatre.

požar

poginula žena

požar u stanu

