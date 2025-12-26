Додик: Подршка Трампу у заштити хришћана

Извор:
АТВ
26.12.2025
15:27
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да пружа пуну подршку америчком предсједнику Доналду Трампу да заштити хришћане, не само у Нигерији, већ на сваком мјесту на коме су угрожени.
"Исламска држава годинама је спроводила погром над хришћанима у цијелом свијету, али није било довољно храброг и одлучног лидера који би се супротставио том злу до предсједника Доналда Трампа", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Његова одлучност да се обрачуна с овом пошасти заслужује пуну…
Додик је додао да Трампова одлучност да се обрачуна са овом пошасти заслужује пуну подршку свих који желе мир.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су САД покренуле "моћне и смртоносне" нападе против снага терористичке организације Исламска држава у Нигерији, након што је претходно недјељама оптуживао владу те западноафричке земље да није успјела да обузда прогон хришћана.
