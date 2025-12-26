Logo
Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

Agencije

26.12.2025

16:28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа
Foto: Printscreen / X

Ruski vojni komandant Jurij Sadovenko iznenada je preminuo na katolički Božić pod navodno sumnjivim okolnostima, pišu britanski mediji.

General-pukovnik Sadovenko (56) bio je zamjenik ministra odbrane prije nego što je smijenjen s dužnosti, piše Express.co.uk.

Ruski državni mediji kratko su javili o njegovoj smrti, navodeći da je preminuo zbog „bolesti srca“, ne pružajući dalje detalje.

Kako pišu zapadni mediji, general je bio "osoba od povjerenja" bivšeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, koji je sada sekretar ruskog Savjeta bezbjednosti.

Djelovao je kao Šojguov vjerni „čuvar vrata“ i govorilo se da je bio upućen u mnoge „tajne“ u ministarstvu. Međutim, njegova karijera u Kremlju završila je u maju 2024. godine, nakon što je njegov bivši šef smijenjen s ministarske funkcije.

