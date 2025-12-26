Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

Izvor:
Agencije
26.12.2025
16:28
Komentari:0
Ruski vojni komandant Jurij Sadovenko iznenada je preminuo na katolički Božić pod navodno sumnjivim okolnostima, pišu britanski mediji.
General-pukovnik Sadovenko (56) bio je zamjenik ministra odbrane prije nego što je smijenjen s dužnosti, piše Express.co.uk.
Ruski državni mediji kratko su javili o njegovoj smrti, navodeći da je preminuo zbog „bolesti srca“, ne pružajući dalje detalje.
🔴BREAKING🔴— The Inquiry (@InquiryTh) December 26, 2025
Yuri Sadovenko, former Deputy Minister of Defense of Russia and Colonel General, died of a heart attack on December 25, 2025, in Moscow. #Russia #Defense #Moscow pic.twitter.com/Eql6QwiBRd
Kako pišu zapadni mediji, general je bio "osoba od povjerenja" bivšeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, koji je sada sekretar ruskog Savjeta bezbjednosti.
Djelovao je kao Šojguov vjerni „čuvar vrata“ i govorilo se da je bio upućen u mnoge „tajne“ u ministarstvu. Međutim, njegova karijera u Kremlju završila je u maju 2024. godine, nakon što je njegov bivši šef smijenjen s ministarske funkcije.
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu