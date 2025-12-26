Bivši ruski diplomata osuđen na 12 godina robije zbog izdaje

Bivši ruski diplomata Arsenij Konovalov osuđen je pred sudom u Moskvi na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji sa maksimalnim obezbjeđenjem zbog prodaje tajni američkoj obavještajnoj službi dok je radio u SAD, saopštila je Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

Iz FSB-a navode da je Arsenij Konovalov, rođen 1987. godine, proglašen krivim za izdaju.

"Utvrđeno je da je Konovalov, zaposleni u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, tokom misije u SAD proaktivno prenosio tajne informacije američkoj obavještajnoj službi u zamjenu za novac", navodi se u saopštenju FSB-a.

Konovalova je pritvorila FSB, koja vodi rusku kontraobaveštajnu službu, u martu 2024. godine. Novinska agencija TASS objavila je video snimak šokiranog Konovalova kako ga pritvaraju dok je putovao u kombiju i govore mu da je osumnjičen za izdaju.

FSB nije saopštio koje je informacije Konovalov predao američkoj obavještajnoj službi, niti sa kojom američkom agencijom je optužen da je sarađivao. Nije bilo neposrednih komentara američkih obavještajnih agencija.

List "Komersant" je naveo da je Konovalov bio drugi sekretar ruskog generalnog konzulata u Hjustonu. Radio je u SAD od 2014. do 2017. godine.