Uzbuna na popularnom ljetovalištu: Primjećena stvorenja s rogovima, mogu sve da unište

Kanarska ostrva se suočavaju sa invazijom afričkih skakavaca koja je zahvatila Tenerife, Gran Kanariju, Fuerteventuru i Lanzarote, a koju posmatrači porede sa "biblijskom kugom".

Skakavci su primjećeni u više oblasti Lanzarotea, uključujući Aresife, Kosta Tegise, Famaru, Ugu i Tahiče, preneo je "Euro Weekly".

Turisti nisu u opasnosti

Rojevi ove vrste skakavaca sa kratkim rogovima, čije je kretanje pogodovalo vlažno i toplo vrijeme i saharski vetrovi, izazvali su uzbunu među turistima i lokalnim stanovništvom, ali zvaničnici tvrde da insekti ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Prema riječima zvaničnika, turisti nisu izloženi opasnosti.

Skakavci mogu da budu štetni za poljoprivredu, jer mogu da pojedu hranu u količini ravnoj svojoj težini, ali očekuje se da će se ovi insekti, već iscrpljeni, uskoro da se povuku.

Ranija loša iskustva

Kako prenose mediji, ova invazija se poredi sa "bilbijskom kugom", pa se zbog toga rojevi skakavaca često prikazuju kao loš znak.

Simbolizujući razorno i nezaustavljivo uništenje, rojevi skakavaca u vjerskim tekstovima pustoše zemlju, trošeći usjeve, biljke i hranu dok ne ostane ništa i predstavljaju božanski sud.

Kanarska ostrva već imaju iskustva s ovim problemom, jer su skakavci ranije uništavali usjeve, ali štete nisu bile trajne.

Prema saopštenju koje je objavila vlada Lansarotea, narednih nekoliko dana biće ključno za odlučivanje da li zaraza predstavlja značajnu pretnju obradivim površinama ostrva.

Očekuje se da će odrasli skakavci koji stignu iscrpljeni uginuti bez ikakve štete. Međutim, zvaničnici će pažljivo pratiti insekte kako bi vidjeli da li se razmnožavaju.

Jedan od najozbiljnijih incidenta sa skakavcima na ostrvima dogodio se 1958. godine, kada su masovni rojevi insekata uništili usjeve na ostrvima, posebno na jugu Tenerifa.

Nedavno je ostrvo Lansarote 2004. godine doživjelo roj od više od dva miliona skakavaca, koji su uglavnom pogodili Jaizu i Hariju, što je dovelo do toga da je ostrvo zvanično proglasilo katastrofu. Insekti su bili toliko brojni da su lokalne vatrogasne brigade pozvane da ih eliminišu.

Međutim, uprkos zapanjujućem broju insekata i njihovom ometajućem prisustvu, oni su nestali posle nekoliko dana, a da nisu prouzrokovali veću štetu.

Zvaničnici su izrazili uvjerenje da skakavci neće postati veći problem za poljoprivredni pejzaž ostrva, niti za njihove poljoprivrednike, prenosi Telegraf.