Sve o utakmici Zvezda - Lil: Prenos, postave, glavni aduti

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 dočekuju Lil u revanšu šesnaestine finala Lige Evrope, a iz prvog meča imaju prednost od 1:0, a ona je mogla da bude i ubjedljivija.

Zvezda je razbila igrački Lil u Francuskoj, ali nema sumnje da niko na Marakani ne smije da potcijeni trenutno petoplasirani tim Lige 1. Sigurno je da to neće uraditi ni Dejan Stanković, niti njegovi igrači.

Donosimo vam najzanimljivije činjenice o Zvezdinom meču u Francuskoj.

Kada se igra i ko prenosi?

Meč se igra na stadionu Rajko Mitić, popularnoj Marakani, sa početkom od 18.45. TV prenos je na RTS 1 i na Arena Sport premium 1.

Ko sudi?

UEFA je za ovaj meč delegirala jednog od najboljih engleskih sudija i na centru će se naći Entoni Tejlor.

Za pomoćnike su određeni Gari Besvik i Adam Nan, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Sema Berota.

U VAR sobi biće takođe Englezi Majkl Solsberi i Metju Donohju.

Šta pobjeda donosi?

Prolaz u narednu fazu donosi 1.750.000 evra, dok Zvezda u slučaju pobjede može da zaradi 500 bodova za nacionalni koeficijent, a za remi 250.

Takođe, plasmanom može da zaradi i 1.000 bodova za UEFA koeficijent i još 250 za nacionalni.

Očekivane startne postave

Očekuje se da Dejan Stanković protiv Lila izvede sličnu startnu postavu kao što je to bilo u prvoj utakmici u Francuskoj, što je bilo veliko iznenađenje za tim Bruna Ženesija.

Zbog suspenzije zbog kartona u prvoj utakmici, za ovaj meč Stanković ne može da računa na Vladimira Lučića, pa će umjesto njega u startnoj postavi zaigrati Vasilije Kostov, koji je briljirao na vječitom derbiju kada je postigao gol i upisao asistenciju.

Marko Arnautović će ponovo početi sa klupe i biće uzdanica u nastavku meča.

Dakle, očekuje se sljedeća startna postava Zvezde: Mateus, Eraković, Rodrigao, Učena, Seol, Krunić, Hendel, Tiknizjan, Duarte, Kostov, Enem.

Očekivana startna postava Lila je sljedeća: Ozer - Santos, Ngoj, Mandi, Pero, Buadadi, Andre, Perin, Haraldson, Koreia, Fernandez.

Ipak, ne bi bilo iznenađenje i da Ženesio nešto promijeni i da možda krene sa Olivijeom Žiruom u startnoj postavi.

Ko su glavni aduti?

Zvezda je u Lilu odigrala perfektno, a cijeli tim je bio na nivou, od odbrane, gdje je posljednja trojka u sastavu Eraković - Rodrigao - Učena odigrala sjajno. Rade Krunić i Hendel takođe, koji su držali sredinu terena, Seol i Tinkizjan koji su neumorno pokrivali cijelu stranu, kao i Duarte kojem prija uloga gdje je iza špica i ima više slobode.

Enem je bio nepoznanica za mnoge, ali je oduševio igrom u Lilu, što snagom, umećem da se zagradi i odloži loptu, ali i brzinom za svoju konstituciju.

Vasilije Kostov bi sada mogao da bude neko ko bi mogao da iskoči, jer nije igrao meč u Lilu, a u sjajnoj je formi i to je pokazao i protiv Partizana golom i asistencijom.

Zvezda svakako ima ozbiljne adute i na klupi, pošto Dejan Stanković može da računa na Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija, Timija Elšnika, Daglasa Ovusua...

Kod Lila će, ukoliko bude igrao, Olivije Žiru biti najveća opasnost po gol Zvezde. Benžaman Andre i Hakon Arnar Haraldson će takođe biti pod posebnom lupom Zvezdinih igrača.

Šta kažu kladionice?

Iako je Zvezda pobijedila i bila ubjedljiva u igri u prvom meču, Lil je i na Marakani blagi favorit. Kvota na pobjedu Zvezde je oko 2,8, dok je na pobjedu Lila 2,65, a za remi je 3.45.

Ali, kada je u pitanju kvota za prolaz u narednu fazu, tu je Zvezda ozbiljniji favorit, jer je kvota na crveno-bijele 1,3, a na Lil 3,4.

(Telegraf)