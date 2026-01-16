Logo
Како спријечити зимско опадање косе?

16.01.2026

18:18

Како спријечити зимско опадање косе?
Фото: Pixabay

Свако годишње доба је непредвидиво, но, једно је готово сигурно – с доласком хладнијих дана, многи ће примијетити појачано опадање косе.

Већински нема разлога за панику јер је ријеч о потпуно природном процесу.

илу-водостај-25112025

Друштво

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

Бројни разлози

Коса има свој биолошки ритам раста и одмора, а сезонско опадање догађа се због већег броја власи које улазе у фазу мировања, познату као телоген.

Овај циклус је сасвим нормалан и очекиван, а примијетићете га по већем броју длака на четки, јастуку или одјећи. Трајање појачаног опадања варира од особе до особе, овисно о генетици, али и начину живота.

Наше тијело и коса осјетљиви су на вањске и унутрашње промјене. Осим сезонских утицаја, на опадање могу дјеловати и хормонске промјене, прехрана, стрес те опће здравствено стање. Иако је немогуће потпуно зауставити овај природни процес, постоје начини како га ублажити.

Једноставна рјешења

Прије свега, важно је његовати косу њежним препаратима и избјегавати претјерану употребу топлинских уређаја и хемијских третмана који додатно исушују и ослабљују власи.

casni krst

Република Српска

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

Редовна масажа власишта може потакнути циркулацију и пружити фоликулима боље услове за раст, посебно ако се притом користи уље или тоник намијењен јачању косе.

Не треба заборавити ни улогу прехране, коса воли храњиве материје које добија из уравнотежене хране богате витаминима и минералима.

Но, уз правилну његу и бригу о тијелу, сезонско опадање косе неће бити разлог за бригу, већ само природни подсјетник на ритам живота и промјене које доноси свако годишње доба.

kosa

opadanje kose

