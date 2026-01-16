Majka i dijete se izgubili na planini, hitno reagovali iz GSS-a

Izvor:
Telegraf
16.01.2026
18:58
Gorska služba spasavanja (GSS) objavile je na svom sajtu vijest o uspješno izvedenoj akciji na Fruškoj Gori, nakon što su se dvoje stranih državljana, majka i dijete, izgubili, a koje su uspješno pronađeni i spaseni.
Uspješna akcija pripadnika Vatrogasno – spasilačkog bataljona Novi Sad i Gorske službe spasavanja. Dvoje stranih državljana, majka i dijete, izgubili su se na Fruškoj gori iznad Bukovca.
Koordinisanim radom službi i brzom reakcijom, lica su locirana, pronađena i izvučena na bezbjedno nakon čega su predata ekipi Hitne pomoći", piše u saopštenju Gorske službe spasavanja.
