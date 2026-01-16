Logo
Majka i dijete se izgubili na planini, hitno reagovali iz GSS-a

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

18:58

Foto: Unsplash

Gorska služba spasavanja (GSS) objavile je na svom sajtu vijest o uspješno izvedenoj akciji na Fruškoj Gori, nakon što su se dvoje stranih državljana, majka i dijete, izgubili, a koje su uspješno pronađeni i spaseni.

Uspješna akcija pripadnika Vatrogasno – spasilačkog bataljona Novi Sad i Gorske službe spasavanja. Dvoje stranih državljana, majka i dijete, izgubili su se na Fruškoj gori iznad Bukovca.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Univerzum otvara sef za ova dva znaka: Stiže najbogatiji period za njih

Koordinisanim radom službi i brzom reakcijom, lica su locirana, pronađena i izvučena na bezbjedno nakon čega su predata ekipi Hitne pomoći", piše u saopštenju Gorske službe spasavanja.

