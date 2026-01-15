Logo
Tečni ili čvrsti sapun: Koji manje isušuje ruke?

Superžena

15.01.2026

19:47

Pranje ruku jedna je od osnovnih higijenskih navika, ali njega kože ruku tokom zimskih mjeseci dobija još veći značaj.

Osim što haraju virusi poput prehlade i gripa, za koje je pravilna higijena najbolja metoda prevencije, tu su i minusi, koji često isušuju i iritiraju naše ruke.

Kako onda prilagoditi njegu ruku potrebama zimskih mjeseci? Osim pronalaska dobre kreme za ruke, važno je odabrati i sapun koji neće dodatno isušivati kožu.

Šta je bolje – tečni ili čvrsti sapun?

Kao što to obično biva, odgovor nije baš crno-bijeli. Sve zavisi od vaših preferencija, učestalosti pranja i, što je najvažnije, sastava sapuna. Evo koje su prednosti čvrstog, a koje tečnog sapuna za zimsku njegu ruku.

Čvrsti sapun

"Starinski" čvrsti sapun često se povezuje sa dubinskim i temeljnim čišćenjem i uklanjanjem bakterija. Ovakvi sapuni uglavnom sadrže kombinaciju alkalnih i deterdžentskih sastojaka koji efikasno uklanjaju prljavštinu i bakterije, ali istovremeno mogu biti agresivni, naročito za osjetljivu kožu.

Ako birate čvrsti sapun, obratite pažnju na sastav – izbjegavajte one sa visokim ud‌jelom natrijumovih sapunskih soli (natrijumove soli masnih kiselina), jer mogu pretjerano isušiti i iritirati kožu. Odlična opcija su blaži sapuni, kojih danas zaista ima mnogo. Oni su bazirani na glicerinu, prirodnim uljima, kao i na maslinovim ili kokosovim bazama.

Tečni sapun

Tečni sapuni su definitivno praktičniji i moderniji izbor od čvrstih, a njihova velika prednost je i to što su često nježniji za ruke. Često su formulisani sa blažim surfaktantima, odnosno sredstvima za čišćenje koja su znatno blaža prema koži u poređenju sa nekim čvrstim sapunima.

Tečni sapuni se lakše obogaćuju hidratantnim sastojcima poput glicerina, aloje ili hijaluronske kiseline, zbog čega su pogodni za svakodnevnu upotrebu bez izraženog isušivanja kože. Pored toga, njihova pH vrijednost je stabilnija i često prilagođena prirodnoj pH vrijednosti kože, što doprinosi očuvanju njene zaštitne barijere.

Zahvaljujući blagim formulama, tečni sapuni su posebno pogodni za porodičnu upotrebu, d‌jecu, kao i osobe sa suvom ili osjetljivom kožom.

Koji manje isušuju kožu?

Sudeći po svemu, tečni sapuni mogli bi biti bolja opcija za osobe sa osjetljivom i suvom kožom ruku, naročito ako izaberete one sa hidratantnom formulom. Glicerin privlači vlagu iz vazduha i pomaže da se zadrži u koži. Tu su i aloja, sa umirujućim i hidratantnim dejstvom, kao i ceramidi i hijaluronska kiselina, koji obnavljaju zaštitnu barijeru kože i sprečavaju gubitak vlage, čime ruke ostaju mekane, njegovane i zaštićene.

Naravno, tokom zimske njege ruku jednako je važan i ostatak rutine – krema za ruke je obavezna, a ne zaboravite ni rukavice, prenosi Superžena.

sapun

