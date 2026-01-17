Dodik: U sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri

Nije slučajno što se na božićnom prijemu koji je organizovala Željka Cvijanović pojavio čitav diplomatski kor i legitimni predstavnici hrvatskog naroda, a nije se pojavio niko iz bošnjačkog političkog korpusa, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- To je samo potvrda politike koja se u Sarajevu sve otvorenije izgovara: da im "treba pet Srba u Sarajevu" i jedan u Banjaluci. Da Srbi postoje samo kao broj za preglasavanje i kao alat za upravljanje Republikom Srpskom, nikako kao ravnopravan narod - izjavio je Dodik.

Srbija Pogledajte kako je hapšen ubijeni Živko Bakić

Ističe da tamo gdje čitav svijet vidi Srbe i Republiku Srpsku kao činjenicu, političko Sarajevo vidi metu.

- Ali Republika Srpska će nastaviti da jača - institucionalno, ekonomski i politički. Zato je u sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri, još snažnije i još odlučnije - rekao je Dodik u objavi na Iksu.

Naglasio je da se zato 8. februara održava glasanje za i protiv Republike Srpske.

Zdravlje Najnovije istraživanje pokazalo da li trudnice smiju koristiti paracetamol

- Da li ona postoji za srpski narod koji u njoj živi - ili za onih pet u Sarajevu i Blanušu u Banjaluci, koji od želje da se domognu vlasti ne vide ništa osim mržnje prema meni. Zato naš zadatak nije samo da ponovo pobijedimo, nego da pobijedimo još ubjedljivije. Jer ovaj put se ne glasa između Siniše Karana i Branka Blanuše, nego između Karana i sarajevske želje da određuje ko će sjediti u institucijama koje su srpske - zaključio je Dodik.