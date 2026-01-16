Porodicama poginulih boraca uručeni ključevi stanova u Banjaluci

"Mnogo mi znači, čekala sam dugo, od kad se rat završio, od kada je krenula podjela stambenih jedinica, čekam sa svojim sinom, tako da mi ovo mnogo znači, hvala svima koji su pomogli da se naše stambeno pitanje riješi", priznaje supruga poginulog borca Jovanka Topalović i dodaje:

"Bitno mi je da imamo ja i moj sin krov nad glavom, sad će nam biti lakše, da ne moramo razmišljati, mi smo podstanari, kad će doći vlasnik i reći ja sam ovo prodao vi treba da izađete."

Srđan je u ratu izgubio oca. Srećan je i ponosan što je njegova porodica dobila novi stan.

"Mnogo, ne znam šta bih rekao, baš sam prezadovoljan, baš je dobro i super", kazao je sin palog borca Srđan Vrućinić.

Vlada Republike Srpske je preuzela obavezu stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. To će raditi u kontinuitetu.

"U pojedinim lokalnim zajednicama, zajedno sa lokalnim zajednicama kupujemo već izgrađene stanove kako bi mogla što prije da se završi ova aktivnost. Ovo nisu bilo kakve socijalne kategorije, ovo su roditelji, braća i sestre naših saboraca, ovo su oni koji su ranjeni, koji su dali dio tijela za ovu državu", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Stanovi u banjalučkom naselju Ada dodijeljeni su na osnovu Uredbe Vlade o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije iz 2019. godine.

"Ta uredba odnosi se i na novčano zbrinjavanje, odnosno novčana sredstva koja smo dodjeljivali ovim kategorijama, po budžetu iz 2025. godine i to smo završili. Evo prije neki dan za 3 lokalne zajednice smo obezbjedili sredstva. Vlada je tu i vlada neprestano i kontinuirano brine o ovim kategorijama, kategorijama koje su sve ovo zaslužili", naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

Vlada Republike Srpske u gradu Banjaluka do sada je ukupno zbrinula 943 korisnika, za šta je utrošeno 20 miliona i 700 hiljada maraka. Dodjelom 15 stanova, u Banjaluci će ostati još 50 nezbrinutih porodica za dodjelu stambenih jedinica.