Trišić Babić: Odnosi Republike Srpske i SAD u uzlaznoj putanji

Odnosi Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država u uzlaznoj su putanji, uz sve više međusobnog razumijevanja i realnog uvažavanja interesa naroda i institucija u BiH, posebno u kontekstu administracije predsjednika Donalda Trampa, poručila je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, nakon sastanka sa delegacijama Američke agencije za trgovinu i razvoj i kompanije Behtel.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel, razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti energetike i strateških infrastrukturnih projekata.

U kompaniji Behtel, jednom od svjetskih lidera u izgradnji energetske infrastrukture, veoma su zainteresovani za mogućnost zajedničkih projekata sa Vladom Srpske. Trišić Babić podsjetila ih je da su mnogi razvojni projekti, značajni za Republiku Srpsku, više puta bili blokirani ili osporavani od strane političkog Sarajeva, često bez racionalnog objašnjenja. Dodala je i da Srpska u potpunosti ostaje privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i da postoje pitanja koja predstavljaju "crvenu liniju" za institucije Srpske.

"Pitanje imovine i pokušaji da se Republici Srpskoj otme pravo da raspolaže svojom imovinom predstavljaju "crvenu liniju" institucija i svih političkih subjekata u Republici Srpskoj. Svaki pokušaj da se to pitanje nametne ili oduzme Republici Srpskoj povući će za sobom prestanak odlučivanja na nivou BiH", istakla je Trišić Babić.

Otvoren dijalog najbolji je put ka stabilnosti i prosperitetu za sve narode u BiH, zaključeno je na sastanku. Takođe, pozdravljena je nova dinamika odnosa Republike Srpske i SAD, koja otvara prostor za široku ekonomsku saradnju, uključujući investicije i veće prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj.

"Vlada Sjedinjenih Američkih Država i privatni sektor zajedno rade na uvođenju američkog iskustva, inovativnosti i tehničke izvrsnosti u najvažnije infrastrukturne projekte BiH", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

Osim sa Anom Trišić, američka delegacija sastala se i sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda BiH Draganom Čovićim i ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedranom Lakićem, sa kojima je razgovarano o izgradnji gasovoda južne interkonekcije, prenosi RTRS.