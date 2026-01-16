Koalicioni partneri podržali Minića

Vodimo odgovornu i proaktivnu, ali iznuđenu politiku i zato smo se odlučili na ovaj potez – poručio je Savo Minić nakon konsultacija sa predstavnicima političkih partija. Ovo je, kaže, dokaz da Srpska institucionalno odgovara na izazove koji su pred njom.

„Mislim da samo odgovorni ljudi mogu napraviti ovakav čin. Bilo bi neozbiljno, prvenstveno od SNSD-a kao najveće i najodgovornije političke partije, pa i mene kao premijera da dođem i da vam saopštim da se desilo nešto i da mi zbog toga imamo problem. Onda bi bilo logično da pitate šta ste vi to uradili ili kako ste se spremili“, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

U potpunosti podržavamo Minića u svemu što je do sada radio i u namjeri da sastavi novu Vladu. Ustavnu i svaku drugu krizu proizvodi Sarajevo uz podršku nelegitimnog Kristijana Šmita, ali Srpske ima kapacitet da se tome suprotstavi, poruka je iz SNSD-a.

„Vidjeli smo potpuno negativan pristup koji dolazi iz Sarajeva u nastojanju da se iststitucije dovedu u neugodnu poziciju osporavanja i mi smo poduzeli ovaj korak, koji jeste korak poliitčkog kontinuiteta u formiranju i nastavku rada Vladesa predsjednikom Minićem na čelu. Vjerujem, zapravo siguran sam da ćemo u nedjelju imati novi sastav Vlade i novog-starog predsjednika Minića“, naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Podrška Miniću stiže i iz SP-a i SPS-a. Srpska je, kažu, izložena brojnim pritiscima, naročito nakon presude Suda BiH predsjedniku Republike i bitno je jedinstveno djelovati u cilju značaja njenih institucija.

„Zato mislim da ovaj posao koji je više iznuđen kao posljedica jednom sudskog procesa koji se nikada nije trebao desiti, da je sva aktivnost iznuđena kao posljedica jednog takvog procesa, koji je bio politički montiran, s ciljem zadavanja teškog udara Republici Srpskoj. Evo, mi na ovaj način odgovaramo a nismo povrijeđeni, da takvi udari nisu izazvali poremećaj, nego naprotiv, oni nam daju mogućnost da pokažemo snagu i vrijednost naših institucija“, dodao je predsjednik SP-a Petar Đokić.

„Naravno da samo vodili računa i o najavama političkog Sarajeva i odluke Ustavnog suda BiH, jer je Republika Srpska odgovorna prema institucijama i prema građanima. Želimo stabilne institucije, nećemo da čekamo bilo kakve odluke koje su nelegalne ili nelegitimne od strane institucija iz Sarajeva. Mi hoćemo da Republika Srpska nastavi da živi i da radi“, kazao je predsjednik SPS-a Goran Selak.

Niko iz stranaka opozicije nije se odazvao pozivu premijera. Zato nemaju dilemu kada stignu pozivi iz Sarajeva.

„Njima, očigledno, nije nelegalan ni sud, nije nelegalan ni visoki predstavnik. Sve im je to legalno. Samo pokušavaju da Republici Srpskoj naprave neku situaciju. To ne mogu uraditi. Mi smo se već navikli da slušamo njihove žalopojke, njihov plač, njihove laži“, dodao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Poručeno je i da aktuelna vlast, ali i SNSD kao najveća politička partija vode odgovornu politiku, a sve to u interesu građana.