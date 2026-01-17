U najhladnijem gradu na svijetu ljudi nemaju toalet, ali imaju troje vrata

Dok su se prethodnih dana građani Srbije žalili na jutarnje minuse i poledicu, postoji mjesto na planeti gdje takve temperature važe za skoro pa prijatne. Riječ je o Jakutsku, gradu na istoku Rusije koji nosi neslavnu titulu najhladnijeg grada na svijetu.

Temperature koje se tamo bilježe tokom zime prevazilaze sve što većina ljudi može i da zamisli, ali uprkos ekstremnim uslovima, život u ovom gradu funkcioniše gotovo bez prekida.

Zime koje pomjeraju granice izdržljivosti

Prosječna januarska temperatura u Jakutsku iznosi oko -50 stepeni Celzijusa, dok je najniža ikada izmjerena temperatura u ovom regionu čak -71 stepen. Taj rekord zabilježen je u selu Ojmjakon, koje se često navodi kao najhladnije naseljeno mjesto na Zemlji.

Januar je najteži mjesec za stanovnike ovog područja. Hladnoća je toliko intenzivna da nezaštićena koža može da utrne za svega nekoliko minuta, a promrzline su stalna prijetnja.

Kako izgleda svakodnevica na ekstremnom minusu

Da bi se zaštitili od surove klime, stanovnici Jakutska prilagodili su svaki aspekt života. Zgrade su izuzetno dobro izolovane, a sistemi grijanja rade bez prestanka. Nerijetko se može videti da stambeni objekti imaju dvoja, pa čak i troja izlazna vrata, kako bi se spriječio ulazak ledenog vazduha.

Na spoljašnjim stepenicama postavljaju se tepisi jer su ulice gotovo neprekidno zaleđene i klizave. Topla, višeslojna odjeća nije stvar izbora, već nužnost.

Kada se smrzavaju telefoni i automobili

U selu Ojmjakon, gdje su temperature još niže, ne postoji klasična kanalizacija jer se cijevi lede. Zbog toga se toaleti uglavnom nalaze izvan kuće. Ni savremena tehnologija nije imuna na hladnoću – mobilni telefoni se često gase, a baterije se prazne za nekoliko minuta.

Stanovnici koji nemaju grejane garaže automobile ne isključuju tokom noći, jer bi se ujutru suočili s nemogućnošću da ih ponovo pokrenu.

Ljudi koji su se navikli na nemoguće

Jakutsk danas ima oko 355.500 stanovnika, a većina se bavi stočarstvom i ribolovom. U jednoj reportaži, novinari su pitali meštane kako izdržavaju ovakve temperature. Odgovori su bili iznenađujuće jednostavni - mnogi tvrde da im hladnoća više ne smeta.

Kako kažu, tijelo i um se s vremenom prilagode, pa ekstremni minusi postaju dio normalne svakodnevice.

Vječno smrznuto tlo i ljetnji komarci

Grad se nalazi oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, a tlo ispod Jakutska je trajno smrznuto - čak i tokom ljeta. Iako ljetnje temperature mogu da dostignu i preko 30 stepeni, zemlja se nikada u potpunosti ne odmrzava.

I dok bi neko pomislio da u takvim uslovima nema insekata, realnost je drugačija. Zbog rijeke Lene, na kojoj grad leži, ljeti se Jakutsk suočava sa najezdom komaraca, što dodatno začinjava život u ovom ekstremnom mjestu.

(Ona.rs)