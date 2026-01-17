Logo
Large banner

U najhladnijem gradu na svijetu ljudi nemaju toalet, ali imaju troje vrata

Izvor:

Ona

17.01.2026

12:27

Komentari:

0
У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Dok su se prethodnih dana građani Srbije žalili na jutarnje minuse i poledicu, postoji mjesto na planeti gdje takve temperature važe za skoro pa prijatne. Riječ je o Jakutsku, gradu na istoku Rusije koji nosi neslavnu titulu najhladnijeg grada na svijetu.

Temperature koje se tamo bilježe tokom zime prevazilaze sve što većina ljudi može i da zamisli, ali uprkos ekstremnim uslovima, život u ovom gradu funkcioniše gotovo bez prekida.

Zime koje pomjeraju granice izdržljivosti

Prosječna januarska temperatura u Jakutsku iznosi oko -50 stepeni Celzijusa, dok je najniža ikada izmjerena temperatura u ovom regionu čak -71 stepen. Taj rekord zabilježen je u selu Ojmjakon, koje se često navodi kao najhladnije naseljeno mjesto na Zemlji.

Januar je najteži mjesec za stanovnike ovog područja. Hladnoća je toliko intenzivna da nezaštićena koža može da utrne za svega nekoliko minuta, a promrzline su stalna prijetnja.

Kako izgleda svakodnevica na ekstremnom minusu

Da bi se zaštitili od surove klime, stanovnici Jakutska prilagodili su svaki aspekt života. Zgrade su izuzetno dobro izolovane, a sistemi grijanja rade bez prestanka. Nerijetko se može videti da stambeni objekti imaju dvoja, pa čak i troja izlazna vrata, kako bi se spriječio ulazak ledenog vazduha.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginula jedna osoba

Na spoljašnjim stepenicama postavljaju se tepisi jer su ulice gotovo neprekidno zaleđene i klizave. Topla, višeslojna odjeća nije stvar izbora, već nužnost.

Kada se smrzavaju telefoni i automobili

U selu Ojmjakon, gdje su temperature još niže, ne postoji klasična kanalizacija jer se cijevi lede. Zbog toga se toaleti uglavnom nalaze izvan kuće. Ni savremena tehnologija nije imuna na hladnoću – mobilni telefoni se često gase, a baterije se prazne za nekoliko minuta.

Stanovnici koji nemaju grejane garaže automobile ne isključuju tokom noći, jer bi se ujutru suočili s nemogućnošću da ih ponovo pokrenu.

Ljudi koji su se navikli na nemoguće

Jakutsk danas ima oko 355.500 stanovnika, a većina se bavi stočarstvom i ribolovom. U jednoj reportaži, novinari su pitali meštane kako izdržavaju ovakve temperature. Odgovori su bili iznenađujuće jednostavni - mnogi tvrde da im hladnoća više ne smeta.

Kako kažu, tijelo i um se s vremenom prilagode, pa ekstremni minusi postaju dio normalne svakodnevice.

Vječno smrznuto tlo i ljetnji komarci

Grad se nalazi oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, a tlo ispod Jakutska je trajno smrznuto - čak i tokom ljeta. Iako ljetnje temperature mogu da dostignu i preko 30 stepeni, zemlja se nikada u potpunosti ne odmrzava.

I dok bi neko pomislio da u takvim uslovima nema insekata, realnost je drugačija. Zbog rijeke Lene, na kojoj grad leži, ljeti se Jakutsk suočava sa najezdom komaraca, što dodatno začinjava život u ovom ekstremnom mjestu.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

toalet

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginula jedna osoba

1 h

0
Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Republika Srpska

Tadić: Krnji Ustavni sud BiH djeluje kao instrument revizije i rušenja Dejtona

1 h

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na prelazu Gradiška

1 h

0
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Fudbal

Zemljotres na Marakani: Zvezda spremila 5 miliona

1 h

0

Više iz rubrike

Оловка писање рука папир

Zanimljivosti

U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

3 h

0
Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Zanimljivosti

Horoskop za 17. januar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

4 h

0
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Zanimljivosti

Dolazi prvi mlad mjesec u ovoj godini: Evo kome sreća kuca na vrata

15 h

0
Како неред у дому утиче на ментално здравље?

Zanimljivosti

Kako nered u domu utiče na mentalno zdravlje?

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

13

13

Kako konzumacija kafe utiče na krvni pritisak?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner