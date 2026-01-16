Dolazi prvi mlad mjesec u ovoj godini: Evo kome sreća kuca na vrata

Ovo je vrijeme za završetak i nove početke. Mars je još uvek u Jarcu, tako da imamo priliku da završimo tekući projekat ili započnemo novi prije nego što počne sezona Vodolije. Ovaj Mladi Mjesec nas ohrabruje da ne odustajemo.

Društvo Izbjegnite nemir i svađe: Evo šta sutra nikako ne valja raditi

Evo kako će uticati na svaki znak:

Ovan

Ovaj moćan mlad mjesec vam donosi novi plan lekcija i više strukture. Ovaj lunarni uticaj baca svjetlo na vaše ambicije i profesionalne ciljeve za narednih šest mjeseci. Tranzit takođe odražava koliko dobro sarađujete sa drugima i da li tražite pomoć koja vam je potrebna.

Sezona Jarca predstavlja novi početak za kolektiv, posebno sa Marsom takođe u ovom znaku. Naporan rad postaje mnogo lakši, zato odvojite vrijeme za ono što vam je važno. Ako ste bili daleko od reflektora, ovo je vaše vrijeme da budete samopouzdaniji i povratite svoje mjesto pod suncem.

Bik

Iako ovaj mlad mjesec izaziva vaš sistem vjerovanja, on vam takođe pokazuje uticaj Jupiterovog tranzita prije šest meseci. Procjenite šta ste naučili u ovom periodu, kao i kako ste se prilagodili i šta želite da nastavite da proširujete i gradite.

Nauka i tehnologija Naučnici otkrili zmiju veličine autobusa

Fokus je ovde na usavršavanju vaših vještina i omogućavanju njihove transformacije. Sezona Jarca nas sve podstiče da otkrijemo svoju moć i potencijal. Ipak, ovo je prijateljski podsjetnik da lekcije i unutrašnje transformacije neće prestati kada počne sezona Vodolije.

Blizanci

Ovaj mlad mjesec stavlja fokus na vašu prošlost i pravac u kojem želite da idete u budućnosti. Na kraju krajeva, ovaj tranzit se odnosi na zatvaranje ciklusa. Mjesec u Jarcu vas podstiče da otkrijete nove stvari o sebi i svijetu oko sebe. Pokazuje vam vašu samovrijednost i magiju koju nosite u sebi.

Očekujte promjene u dinamici vaših odnosa dok dozvoljavate ljudima koji su više usklađeni sa vama u svoj život. Ako ste u vezi, ovo je dobro vrijeme da procijenite snagu vaše veze i razmislite kako da je poboljšate. Kako se približavamo sezoni Vodolije, počinjete da se osjećate osnaženije i prosvetljenije.

Hronika Teška nesreća u BiH, više osoba povrijeđeno

Rak

Ovaj mlad mjesec vas odražava, tako da je ovo dobro vrijeme da se ponovo povežete sa sobom. Nakon punog mjeseca u vašem znaku, ovaj lunarni uticaj vam pomaže da otključate novo poglavlje jer usmjerava vaš pogled ka većim snovima. Sa ovim Mjesecom u Jarcu, takođe vam pomaže da postanete mnogo disciplinovaniji u svom učenju.

Kako se sve više navikavate na preuzimanje liderskih uloga, vaše saosjećanje je posebno važno, posebno u profesionalnom ili akademskom sektoru. Vaše strpljenje i diplomatija su takođe neophodni. Učite da vam je potrebna podrška drugih da biste nastavili da se penjete lestvicama.

Lav

Za vas, Lave, astrološka energija ove nedjelje je usmjerena na brigu o sebi, posebno ako ste bili svoj najgori kritičar. Joga, vođenje dnevnika ili meditacija mogu vam pomoći da se rekalibrirate, kao i provođenje vremena sa prijateljima.

Mlad mesec u Jarcu vam pokazuje kako da budete disciplinovaniji sa svojim rutinama i otvoreniji za njihovo prilagođavanje kada je potrebno. Lunacija zahtjeva da ojačate svoje temelje i sanjate velike snove. Pripremate se za novi ciklus koji počinje kasnije ove godine kada Jupiter uđe u vaš znak.

Djevica

Ovaj tranzit mladog mjeseca nosi veoma koketnu energiju, jer dodaje elemente radosti i ljubavi u vaš život. Ako ste slobodni, očekujte da ćete upoznati nekoga ko vas zanima tokom ovog šestomjesečnog perioda. Ako ste u vezi, ovaj tranzit pojačava vašu vezu.

Svijet Mediji pišu: Sin Razmana Kadirova teško povrijeđen

Sve u svemu, razvijate se i razumijete šta je potrebno da biste bili dobar prijatelj i partner. Razmislite koje žrtve ste spremni da napravite i kako se pokazujete drugima. Možda ćete željeti da putujete ili naučite nešto novo iz udobnosti svog doma, jer vas Mars u aspektu vašeg znaka podstiče da raširite krila i dostignete nove visine.

Vaga

Mlad mjesec u Jarcu je opuštajući tranzit, fokusiran na vašu dinamiku kod kuće. Odvojite vrijeme da se napunite baterijama i date prioritet pronalaženju ravnoteže između kućnog života i karijere. Ovo je neophodno prije Saturnovog povratka u Ovna sljedećeg mjeseca.

Ovaj mjesec vas takođe oprema znanjem potrebnim za izvođenje željenih promjena u profesionalnom sektoru. Sezona Jarca vas je fokusirala na budućnost, a ova lunacija vam pruža više resursa.

Svijet Putin: Rusija može da bude lider bespilotne revolucije

Pomirenja se takođe osjećaju snažno u ovom trenutku. Možda želite da otkrijete svoju porodičnu istoriju ili da se povežete sa svojim precima. Vaša istorija i priča imaju značenje i izvor su motivacije koja vas gura naprijed.

Škorpija

Nove ideje su istaknute tokom ovog tranzita, a stelijum Jarca vas povezuje sa vašim umom i maštom. Osjećate se podstaknutim da započnete novi projekat ili nastavite stari za koji ste ranije izgubili interesovanje.

Ove nedjelje imate hrabrosti da se povežete sa svojim misaonim procesom i konačno započnete taj umjetnički poduhvat o kome ste sanjali. Za one kojima je potrebna inspiracija, mlad mjesec vam pomaže da upoznate ljude koji inspirišu neki novi materijal. Vrijeme je da se izvučete iz te kreativne krize.

Strijelac

Za vas, Strijelče, mlad mjesec u Jarcu je sve u vezi sa praktičnim stvarima, uključujući vašu želju za dugoročnom sigurnošću. Iako ste slobodan duh Zodijaka, sezona Jarca vas tjera da žudite za stabilnošću. Realno pogledajte svoje resurse i procijenite kako ih možete koristiti da biste bolje podržali svoje dugoročne ciljeve.

Ovo je dobro vrijeme za postavljanje utemeljenih namjera, posebno kada je riječ o vašim karijernim ciljevima, finansijama i radnoj etici. Ovaj lunarni uticaj vas podstiče da sanjate velike snove, ali i da napravite jasan plan za ostvarivanje tih snova.

Vicevi Vic dana: Kravata

Jarac

Mlad mjesec u vašem znaku je sve u vezi sa vama, Jarče. Ovo je vrijeme da se fokusirate na sebe, svoje ciljeve i svoje snove. Takođe je dobro vrijeme da obnovite odnos koji imate sa sobom.

Radite na kontroli svog temperamenta i upravljanju svojim vremenom, jer vas Mars čini mnogo impulsivnijim. Iako ovo može biti emotivni tranzit, mlad mjesec u Jarcu vas spušta na zemlju i podsjeća vas da sebi pružite potrebnu hranu. Ovo je period iscjeljenja i samootkrivanja dok nastavljate da se krećete kroz svoju sezonu. Međutim, nakon ovog tranzita, osjećaćete se mnogo spremnije da se suočite sa novim izazovima.

Vodolija

Za vas, Vodolije, mlad mjesec u Jarcu vas podstiče da procjenite svoje finansije i navike potrošnje. Sezona Jarca nas sve traži da pokažemo malo zrelosti. Ako niste imali plan, ovo je dobro vrijeme da ga pokrenete za narednih šest mjeseci.

Tranzit vas je takođe fokusirao na zaštitu svojih granica i ograničavanje pristupa nekih ljudi vama. Vaša sezona je pred vratima, tako da je sada vrijeme da promjenite svoje interakcije sa drugima. Ako prijatelji ne uzvraćaju vaše postupke, ovo je dobro vrijeme za te razgovore, posebno sa Venerom koja je sada u vašem znaku.

Ribe

Mjesec u Jarcu odražava uticaj koji je Saturn imao na vaš znak u posljednjih nekoliko godina. Promjenljivi znaci, poput vas, zatvaraju jedno poglavlje. Ovaj tranzit takođe odražava početak novog ciklusa sa Saturnovim ulaskom u Ovna sljedećeg mjeseca.

Republika Srpska Trišić Babić: Odnosi Republike Srpske i SAD u uzlaznoj putanji

Tokom narednih šest mjeseci, dobijate čist list za novi početak i usmjeravanje pažnje na nešto novo. Šta želite da postignete? Šta biste željeli da naučite? Koje avanture želite da preduzmete? Kada se oslobodite Saturnovog stiska, imaćete mnogo više slobode da istražujete i rastete.