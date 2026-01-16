Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

Novo istraživanje pokazalo je da 60 odsto pripadnika generacije Z smatra svoj posao privremenom opcijom. Čak 47 odsto njih planira dati otkaz u roku od godinu dana.

U generaciju Z spadaju osobe rođene u periodu od 1997. do 2012. godine. Istraživanje je provela kompanija "Gateway Commercial Finance" i u njemu je učestvovalo 1.008 zaposlenih osoba iz Sjedinjenih Američkih Država, pod‌jednako raspoređenih između pripadnika generacije Z i menadžera ljudskih resursa.

Gotovo svaka četvrta osoba koja pripada generaciji Z spremna je dati otkaz bez prethodne najave. Mnogi su to već i učinili - otprilike 30 odsto priznalo je da su jednostavno odustali od posla te da nisu čak napisali ni oproštajni mejl. Generacija Z se na radnom mjestu u prosjeku zadrži 1,8 godina.

"Ono što vidimo kod generacije Z je fundamentalna promjena u onome što mlađi radnici smatraju neophodnim za pregovore: mentalno blagostanje, usklađivanje identiteta i autonomiju", rekla je za Njujork Post Kristina Miler, stručnjakinja za psihičko zdravlje na radnom mjestu.

Dalje je navela da oni, za razliku od prethodnih generacija, nisu spremni ostati na poslovima koji ugrožavaju te vrijednosti čak i ako to znači nestabilnost.

Neki od njih u potpunosti preskaču uobičajeno radno vrijeme "od devet do pet" u korist honorarnih angažmana i kreativnih dodatnih poslova.