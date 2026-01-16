Logo
Large banner

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

Izvor:

Kliks

16.01.2026

12:07

Komentari:

0
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту
Foto: Pexels.com

Novo istraživanje pokazalo je da 60 odsto pripadnika generacije Z smatra svoj posao privremenom opcijom. Čak 47 odsto njih planira dati otkaz u roku od godinu dana.

U generaciju Z spadaju osobe rođene u periodu od 1997. do 2012. godine. Istraživanje je provela kompanija "Gateway Commercial Finance" i u njemu je učestvovalo 1.008 zaposlenih osoba iz Sjedinjenih Američkih Država, pod‌jednako raspoređenih između pripadnika generacije Z i menadžera ljudskih resursa.

Gotovo svaka četvrta osoba koja pripada generaciji Z spremna je dati otkaz bez prethodne najave. Mnogi su to već i učinili - otprilike 30 odsto priznalo je da su jednostavno odustali od posla te da nisu čak napisali ni oproštajni mejl. Generacija Z se na radnom mjestu u prosjeku zadrži 1,8 godina.

gvozdje zeljezo celik pixabay

Ekonomija

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

"Ono što vidimo kod generacije Z je fundamentalna promjena u onome što mlađi radnici smatraju neophodnim za pregovore: mentalno blagostanje, usklađivanje identiteta i autonomiju", rekla je za Njujork Post Kristina Miler, stručnjakinja za psihičko zdravlje na radnom mjestu.

Dalje je navela da oni, za razliku od prethodnih generacija, nisu spremni ostati na poslovima koji ugrožavaju te vrijednosti čak i ako to znači nestabilnost.

Neki od njih u potpunosti preskaču uobičajeno radno vrijeme "od devet do pet" u korist honorarnih angažmana i kreativnih dodatnih poslova.

Podijeli:

Tagovi:

Generacija Z

posao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Milan iz Gradiške dobio otkaz jer je mušteriju upozorio da skine kapu sa ustaškim simbolima

1 h

4
Авио-компаније морају да плате провизију у случају отказивања летова

Svijet

Avio-kompanije moraju da plate proviziju u slučaju otkazivanja letova

14 h

0
Након упозорења Трампа: Иран отказао 800 погубљења

Svijet

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

14 h

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Svijet

Njemačka avio-kompanija naredila zaposlenima da napuste Izrael: Od sutra otkazan svi letovi

1 d

0

Više iz rubrike

Ајфон 4 залудио младе: Ево зашто набављају телефон из 2010. године

Zanimljivosti

Ajfon 4 zaludio mlade: Evo zašto nabavljaju telefon iz 2010. godine

1 h

0
Петак је срећан дан: Богатство, моћ и углед куца на врата ова 4 знака

Zanimljivosti

Petak je srećan dan: Bogatstvo, moć i ugled kuca na vrata ova 4 znaka

4 h

0
Снимио чудно створење на вратима: ''Видио сам ову сподобу''

Zanimljivosti

Snimio čudno stvorenje na vratima: ''Vidio sam ovu spodobu''

14 h

0
Који сте цвијет по хороскопском знаку?

Zanimljivosti

Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner