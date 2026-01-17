Logo
Stiže novo zahlađenje, očekuju se ledeni dani

17.01.2026

U Srbiji će danas u košavskom području biti pretežno sunčano i vjetrovito vrijeme dok se u ostalim predjelima očekuje mjestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab i umjeren vjetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine, dok će temperatura biti najniža od -5 do nula, a najviša od 0 do pet stepeni.

Јутјуб

Nauka i tehnologija

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, vjetrovito i hladnije vrijeme, uz jak jugoistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko četiri stepena.

U narednih sedam dana slijedi pad temperature, a tokom većeg dijela perioda u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju ledeni dani, dok će u ostalim regionima Srbije ledeni dan biti ponedjeljak, 19. januar.

