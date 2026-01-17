Ranjen vlasnik pekare, supruga skočila na napadača

Vlasnik pekare koji je upucan u Ratkovu nalazi se u teškom stanju. Iako okolnosti još uvijek nisu utvrđene i istraga je u toku, motiv na koji se sumnja je zelenašenje.

Sa druge strane, supruga vlasnika pekare tvrdi da razlog za obračun nije postojao. U Ratkovu se govori o tome da su dva muškarca imali i loše odnose.

Svijet Mladić (18) preminuo od napada nožem: U učionici ga izbo drug iz razreda

Žena ranjenog muškarca navodi da ne postoji razlog pucnjave na njenog muža. A kako se saznaje, došlo bi do veće tragedije, da se žena nije "rvala" sa napadačem.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbjednosti govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na "Kurir" televiziji:

"Gdje ima dima ima i vatre, čim se pominju međusobni dugovi između žrtve i pucača, to je onda istina. Na desetine hiljada ljudi se u našoj zemlji nalazi u dugu, upravo zbog činjenice da su zelenaši posebna sorta, koja ima određeni višak novca a daju građanima uz odgovarajuće uslove. U početku se prao novac kroz to zelenašenje, davali su novac na kamatu a onda su silom uzimali to što im nije pripadalo. Danas sklapaju ugovore zelenaši sa ljudima, a u ugovorima je uvijek sakrivena neka informacija", kaže Spasić i dodaje:

Svijet Slala sebi prijeteće poruke, pa optužila bivšeg muža

"Ovdje se postavlja nekoliko pitanja. Zašto čovjek od 80 godina ima revolter i oružje? Zašto nije obavljena kontrola lica, šta lica sa 80 godina rade sa oružjem? Zelenaši koriste svaki momenat, čekaju ljude iza zasjede. Ljudi pozajmljuju novac računajući da će vratiti. Zelenaši imaju svoju obavještajnu službu".

"Pao je kao pokošen"

"Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog ljeta, a vlasnik lokala nije iz našeg mjesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u posljednje vrijeme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa", za "Kurir" televiziju, rekla je mještanka Ratkova i dodala:

Hronika Izgorio automobil na parkingu

"Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negdje oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto loše desilo. Srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mjesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čovjek je pao kao pokošen".

Po izjavama očevidaca, napadač je nakon pucnjave izašao iz pekare krvav, i sačekao policiju.

Prava drama u pekari

"Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred pekare. Policija je stavila traku i uviđaj je i dalje u toku, ispituju svjedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja", rekli su očevici za "Kurir".

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, ranjeni vlasnik pekare je već duži period uzimao novac na kamatu, zbog čega je dobijao prijetnje od različitih zelenaša.