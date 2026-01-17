Logo
Large banner

Ranjen vlasnik pekare, supruga skočila na napadača

Izvor:

Kurir

17.01.2026

08:59

Komentari:

0
Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача
Foto: Tanjug

Vlasnik pekare koji je upucan u Ratkovu nalazi se u teškom stanju. Iako okolnosti još uvijek nisu utvrđene i istraga je u toku, motiv na koji se sumnja je zelenašenje.

Sa druge strane, supruga vlasnika pekare tvrdi da razlog za obračun nije postojao. U Ratkovu se govori o tome da su dva muškarca imali i loše odnose.

Hitna pomoć

Svijet

Mladić (18) preminuo od napada nožem: U učionici ga izbo drug iz razreda

Žena ranjenog muškarca navodi da ne postoji razlog pucnjave na njenog muža. A kako se saznaje, došlo bi do veće tragedije, da se žena nije "rvala" sa napadačem.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbjednosti govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na "Kurir" televiziji:

"Gdje ima dima ima i vatre, čim se pominju međusobni dugovi između žrtve i pucača, to je onda istina. Na desetine hiljada ljudi se u našoj zemlji nalazi u dugu, upravo zbog činjenice da su zelenaši posebna sorta, koja ima određeni višak novca a daju građanima uz odgovarajuće uslove. U početku se prao novac kroz to zelenašenje, davali su novac na kamatu a onda su silom uzimali to što im nije pripadalo. Danas sklapaju ugovore zelenaši sa ljudima, a u ugovorima je uvijek sakrivena neka informacija", kaže Spasić i dodaje:

Слала себи пријетње и оптужила бившег

Svijet

Slala sebi prijeteće poruke, pa optužila bivšeg muža

"Ovdje se postavlja nekoliko pitanja. Zašto čovjek od 80 godina ima revolter i oružje? Zašto nije obavljena kontrola lica, šta lica sa 80 godina rade sa oružjem? Zelenaši koriste svaki momenat, čekaju ljude iza zasjede. Ljudi pozajmljuju novac računajući da će vratiti. Zelenaši imaju svoju obavještajnu službu".

"Pao je kao pokošen"

"Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog ljeta, a vlasnik lokala nije iz našeg mjesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u posljednje vrijeme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa", za "Kurir" televiziju, rekla je mještanka Ratkova i dodala:

Изгорио ауто у Мостару

Hronika

Izgorio automobil na parkingu

"Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negdje oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto loše desilo. Srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mjesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čovjek je pao kao pokošen".

Po izjavama očevidaca, napadač je nakon pucnjave izašao iz pekare krvav, i sačekao policiju.

Prava drama u pekari

"Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred pekare. Policija je stavila traku i uviđaj je i dalje u toku, ispituju svjedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja", rekli su očevici za "Kurir".

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, ranjeni vlasnik pekare je već duži period uzimao novac na kamatu, zbog čega je dobijao prijetnje od različitih zelenaša.

Podijeli:

Tagovi:

napad

zelenaštvo

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Region

Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

1 h

0
Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Tenis

Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

1 h

1
Магла у већини крајева, коловози мокри

Društvo

Magla u većini krajeva, kolovozi mokri

1 h

0
Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Hronika

Ušli kao kupci u radnju, pa ukrali 10.000 evra: Vlasnik završio na haubi automobila

1 h

0

Više iz rubrike

Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Srbija

Drama na autoputu: Zapalio se autobus

14 h

0
Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а

Srbija

Majka i dijete se izgubili na planini, hitno reagovali iz GSS-a

14 h

0
Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

Srbija

Razvalili rashladnu vitrinu i odnijeli bezalkoholna pića

18 h

0
Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Srbija

Ima poginulih i teško povrijeđenih: Jezivi detalji teške nesreće

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

35

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

09

31

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

09

28

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

09

27

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

09

25

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner