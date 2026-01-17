Logo
Large banner

Političar prijavljen za napad na bivšu partnerku

Izvor:

Agencije

17.01.2026

10:01

Komentari:

0
Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

Krajem decembra, tačnije 30, podnesena je prijava protiv poslanika u Skupštini Brčko distrikta Velibora Babića zbog sumnje na fizički napad, prijetnje smrću i nasilje nad bivšom partnerkom.

Uvidom u dokumentaciju, žrtva je prijavila ozbiljne prijetnje smrću, nasilni ulazak u njen stan, fizički napad, ali i činjenicu da prijavljeni posjeduje vatreno oružje.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Oktriveno šta je policija zatekla u baru smrti: ''Bio sam primoran da puzim preko tijela''

"Obavještavamo Vas da je Policija Brčko distrikta BiH zaprimila prijavu navedenog datuma te da su policijski službenici preduzeli mjere i radnje u skladu s propisanim nadležnostima, što uključuje upoznavanje dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH i upućivanje Obavještenja o počinjenom krivičnom djelu, kao i primjenu odredbi Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH", navode iz Policije Brčko distrikta BiH.

Policija je ovaj slučaj proslijedila Tužilaštvu, piše "Federalna".

Predmet se nalazi u fazi analiziranja navoda, činjenica i dokaza iz zaprimljenog obavještenja od 12. januara 2026. godine. Zaprimljeno obavještenje od Policije Brčko distrikta odnosi se na postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo – laka tjelesna povreda, saopštili su iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Мраз зима

Srbija

Stiže novo zahlađenje, očekuju se ledeni dani

U skupštini Distrikta postoji Komisija za nadzor etičkog kodeksa poslanika. Međutim, kodeks se odnosi samo na javne istupe i ponašanje poslanika na sjednicama, komisijama i na društvenim mrežama.

"Nije prepoznato djelovanje ili ponašanje ponašanje u privatnom okruženju, tj. 24 sata dnevno, jer oni su poslanici sve vrijeme. Oni bi trebali biti moralna vertikala našeg društva jer predstavljaju narod u najvišem zakonodavnom tijelu. Nisam siguran da ćemo na sjednici povodom Etičkog kodeksa uspjeti dobiti ono što bi bila pravda, a to je osuda ponašanja", kaže Božidar Jović, član Povjerenstva iz reda građana.

Reagovalo je i Udruženje aktivnih žena “Gender” Brčko, koja se bori protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Prijavljeni poslanika za sada se nije oglašavao o ovim navodima.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

napad

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

Nauka i tehnologija

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

4 h

0
Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

Hronika

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

4 h

0
Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Scena

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

4 h

0
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Svijet

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

4 h

0

Više iz rubrike

Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Proglašena uzbuna zbog zagađenog vazduha, predložena onlajn nastava

18 h

0
Електро-Бијељина: У фокусу реконструкција мреже

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

1 d

0
Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

2 d

0
Бијељина - град у расулу

Gradovi i opštine

Bijeljina - grad u rasulu

2 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner