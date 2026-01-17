Političar prijavljen za napad na bivšu partnerku

Krajem decembra, tačnije 30, podnesena je prijava protiv poslanika u Skupštini Brčko distrikta Velibora Babića zbog sumnje na fizički napad, prijetnje smrću i nasilje nad bivšom partnerkom.

Uvidom u dokumentaciju, žrtva je prijavila ozbiljne prijetnje smrću, nasilni ulazak u njen stan, fizički napad, ali i činjenicu da prijavljeni posjeduje vatreno oružje.

"Obavještavamo Vas da je Policija Brčko distrikta BiH zaprimila prijavu navedenog datuma te da su policijski službenici preduzeli mjere i radnje u skladu s propisanim nadležnostima, što uključuje upoznavanje dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH i upućivanje Obavještenja o počinjenom krivičnom djelu, kao i primjenu odredbi Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH", navode iz Policije Brčko distrikta BiH.

Policija je ovaj slučaj proslijedila Tužilaštvu, piše "Federalna".

Predmet se nalazi u fazi analiziranja navoda, činjenica i dokaza iz zaprimljenog obavještenja od 12. januara 2026. godine. Zaprimljeno obavještenje od Policije Brčko distrikta odnosi se na postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo – laka tjelesna povreda, saopštili su iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

U skupštini Distrikta postoji Komisija za nadzor etičkog kodeksa poslanika. Međutim, kodeks se odnosi samo na javne istupe i ponašanje poslanika na sjednicama, komisijama i na društvenim mrežama.

"Nije prepoznato djelovanje ili ponašanje ponašanje u privatnom okruženju, tj. 24 sata dnevno, jer oni su poslanici sve vrijeme. Oni bi trebali biti moralna vertikala našeg društva jer predstavljaju narod u najvišem zakonodavnom tijelu. Nisam siguran da ćemo na sjednici povodom Etičkog kodeksa uspjeti dobiti ono što bi bila pravda, a to je osuda ponašanja", kaže Božidar Jović, član Povjerenstva iz reda građana.

Reagovalo je i Udruženje aktivnih žena “Gender” Brčko, koja se bori protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Prijavljeni poslanika za sada se nije oglašavao o ovim navodima.