Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

Na graničnim prelazima Gradiša i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.