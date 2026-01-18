Logo
Large banner

Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

18.01.2026

12:06

Komentari:

0
Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiša i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Саво Минић

Republika Srpska

Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

granica

Gradiška

Donja Gradina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

Gradovi i opštine

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

5 h

0
Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

Gradovi i opštine

Prekinut rekordni niz turističkih posjeta u Trebinju

21 h

1
Комеморација поводом смрти пуковника Вељка Брајића

Gradovi i opštine

Komemoracija povodom smrti pukovnika Veljka Brajića

21 h

0
Херцеговина добија представника у Влади Српске

Gradovi i opštine

Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner