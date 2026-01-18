Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

18.01.2026
12:06
Na graničnim prelazima Gradiša i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.
Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.
Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
