Logo
Large banner

Cijene zlata i srebra porasle su nakon prijetnje carinama

19.01.2026

10:32

Komentari:

0
Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама
Foto: Pixabay

Cijene zlata i srebra dostigle su rekordne nivoe nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine na osam evropskih zemalja koje se protive njegovom predloženom preuzimanju Grenlanda.

Cijena zlata dostigla je 4.689,39 dolara (3.499 funti) po unci u poned‌jeljak, dok je srebro poraslo na vrhunac od 94.08 dolara po unci.

Plemeniti metali smatraju se sigurnijom imovinom za držanje u vremenima neizvjesnosti, a cijene i zlata i srebra porasle su u protekloj godini.

Пливање за Часни крст у Грацу

Društvo

Prvi put u istoriji: U Gracu održano plivanje za Časni krst

Spor oko budućnosti Grenlanda eskalirao je nakon prijetnje dodatnim carinama od strane SAD-a, a postoje izvještaji da se EU priprema za odmazdu, prenosi "Bi-bi-si".

Podijeli:

Tagovi:

Zlato

srebro

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Ekonomija

Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

4 h

0
паре, новац, марке

Ekonomija

Smanjena prosječna plata u FBiH

16 h

0
Привредници ће дизати цијене роба и услуга

Ekonomija

Privrednici će dizati cijene roba i usluga

17 h

0
Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

Ekonomija

Novi udar na samostalne preduzetnike - rastu im troškovi

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner