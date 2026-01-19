Cijene zlata i srebra porasle su nakon prijetnje carinama

Cijene zlata i srebra dostigle su rekordne nivoe nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine na osam evropskih zemalja koje se protive njegovom predloženom preuzimanju Grenlanda.

Cijena zlata dostigla je 4.689,39 dolara (3.499 funti) po unci u poned‌jeljak, dok je srebro poraslo na vrhunac od 94.08 dolara po unci.

Plemeniti metali smatraju se sigurnijom imovinom za držanje u vremenima neizvjesnosti, a cijene i zlata i srebra porasle su u protekloj godini.

Spor oko budućnosti Grenlanda eskalirao je nakon prijetnje dodatnim carinama od strane SAD-a, a postoje izvještaji da se EU priprema za odmazdu, prenosi "Bi-bi-si".