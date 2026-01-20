Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

Na gradskoj plaži u Baru, na Bogojavljenje, dogodio se trenutak koji će se dugo pamtiti. Poslije tradicionalnog plivanja za Časni krst, Vranjanac Ognjen Milošević zaprosio je svoju izabranicu Ivanu Ivanović, takođe iz Vranja, sa kojom boravi na odmoru u Crnoj Gori.

Odmah po izlasku iz hladnog mora, sa prstenom u ruci, Ognjen je kleknuo pred Ivanu i zaprosio je. Vidno iznenađena i dirnuta, Ivana je bez dvoumljenja pristala, a okupljeni građani i učesnici manifestacije nagradili su ovaj nesvakidašnji čin gromoglasnim aplauzom.

Prema navodima organizatora, za 19 godina održavanja plivanja za Časni krst na gradskoj plaži u Baru, ovo je prvi put da je neko upravo na Bogojavljenje odlučio da napravi ovakav romantičan gest.

U tom trenutku, kako su mnogi primijetili, spojili su se vjera i ljubav, tradicija i budućnost – zavjet Bogu i zavet jedno drugom.

– Plivam svake godine u Srbiji, ali sam ove godine zbog odmora došao u Bar. Iznenada se rodila ideja da prosidba bude baš na ovaj veliki praznik, posebno jer moj rođeni stric živi ovd‌je – rekao je Ognjen sa osmijehom za 017_dn.

Ognjen, pripadnik MUP iz Vranja, pokazao je da hrabrost ne pripada samo hladnoj vodi i izazovima, već i velikim životnim odlukama donijetim srcem.