Ukinute epizode "uzbuna" i "upozorenje"

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas odluku o ukidanju epizoda "uzbuna" i "upozorenje" zbog poboljšanja kvaliteta vazduha.

Epizoda "uzbuna" bila je na snazi od prethodnog petka na području četiri sarajevske opštine i opštine Ilidža, a ukidanjem ove i epizode "upozorenje" prestale su važiti ranije propisane restriktivne mjere, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Iz Vlade napominju da su trenutne vrijednosti PM deset čestica u osjetnom padu u odnosu na juče, dok se intenzivno praćenje stanja kvaliteta vazduha i meteoroloških uslova nastavlja.

Epizode "uzbuna" i "upozorenje" ukinute su na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo.