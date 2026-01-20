Logo
Čudo na Bogojavljenje: Od prizora na nebu svi su ostali u šoku

Izvor:

Telegraf

20.01.2026

12:51

Појавио се крст на небу на Богојављење
Foto: oglasnatabla/Instagram/Screenshot

Bogojavljenje je juče obilježeno u Parizu, a gdje se takođe, zahvaljujući srpskim ljudima koji tamo žive, plivalo za Časni krst. Sve bi proteklo mirno da se u jednom trenutku, kako navode na društvenim mrežama, nije pojavilo nešto neobično na nebu iznad Srba koji su tamo ovaj dan obilježavali - šara u obliku krsta.

Kako se navodi na Instagram stranici "oglasnatabla", za vrijeme plivanja za Časni krst u Parizu, na jezeru Etang d Žonkej, dogodio se prizor koji je mnoge ostavio bez riječi - krst se ukazao na nebu.

Beba

Svijet

Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

"Među okupljenima, ponosno i dostojanstveno, na skuteru je barjak nosio naš Užičanin Aleksandar Vasiljević Lima, jedan od nosilaca organizacije i čovjek koji od samog početka stoji iza ideje da se ova sveta tradicija održi i razvija u Parizu.

Njegov trud, istrajnost i ljubav prema vjeri i narodu pretvorili su zamisao u živu tradiciju koja danas okuplja Srbe u dijaspori i šalje snažnu poruku - gdje god da smo, vjera, korijeni i identitet idu sa nama.

Pariz je tog dana vidio više od događaja. Video je jedinstvo, vjeru i srpsko srce koje kuca daleko od otadžbine, ali nikada daleko od svojih korijena", piše pomenuta Instagram stranica.

