Završena gradnja još jednog objekta Lidla u Srpskoj

Maloprodajni objekat njemačkog trgovačkog lanca Lidl u Istočnom Sarajevu je završen.

Objekat je u potpunosti izgrađen, uključujući i veliki parking prostor ispred, dok su u toku još samo završni radovi poput uređenja zelenih površina, piše "Biznisinfo".

Novi prodajni objekat smješten je u Lukavici.

Ovo je treći izgrađeni Lidl u širem području Sarajeva.

Prvi objekat ranije je završen u naselju Halilovići, dok je drugi izgrađen na ulazu u Vogošću iz pravca Sarajeva.

Zvaničan početak rada se, prema ranijim najavama, očekuje krajem ove ili početkom iduće godine istovremenim otvaranjem desetak prodavnica širom BiH.

Osim maloprodajnih objekata, Lidl je u BiH izgradio i veliki distributivni centar u Lepenici.