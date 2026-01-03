Završena gradnja još jednog objekta Lidla u Srpskoj

Izvor:
Maloprodajni objekat njemačkog trgovačkog lanca Lidl u Istočnom Sarajevu je završen.
Objekat je u potpunosti izgrađen, uključujući i veliki parking prostor ispred, dok su u toku još samo završni radovi poput uređenja zelenih površina, piše "Biznisinfo".
Novi prodajni objekat smješten je u Lukavici.
Ovo je treći izgrađeni Lidl u širem području Sarajeva.
Prvi objekat ranije je završen u naselju Halilovići, dok je drugi izgrađen na ulazu u Vogošću iz pravca Sarajeva.
Zvaničan početak rada se, prema ranijim najavama, očekuje krajem ove ili početkom iduće godine istovremenim otvaranjem desetak prodavnica širom BiH.
Osim maloprodajnih objekata, Lidl je u BiH izgradio i veliki distributivni centar u Lepenici.
