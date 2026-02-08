Ukinuto ograničenje cijena: Koliko sada košta ogrev

Nagli pad temperatura i snježne padavine u januaru izazvali su neočekivani haos na tržištu ogreva u BiH, ostavivši mnoge građane s praznim zalihama.

To je dovelo do značajnog porasta potražnje za svim vrstama ogreva, rečeno je Feni u firmi "Drvosječa".

Predstavnik te firme Muhamed Helać naveo je da je za njih taj porast bio prilično neočekivan, budući da se većina građana tradicionalno snabdijeva ogrevom tokom ljeta, prije početka sezone grijanja.

Međutim, građani su količine ogreva za ovu zimu planirali na temelju prošle, koja je bila izuzetno blaga, a kada su se suočili s niskim temperaturama, pokazalo se da su potrebne dodatne količine.

Uprkos otežanim uslovima rada i smanjenoj dostupnosti ogreva na tržištu, firma "Drvosječa" je u januaru širom BiH uspjela isporučiti nekoliko stotina tona peleta i briketa te nekoliko hiljada paleta iscijepanog drveta, uz maksimalno dvodnevno čekanje od narudžbe, istakao je Muhamed Helać.

Iako je januar bio izazovan mjesec za ovu branšu, Muhamed Helać je naglasio da cijena peleta ostaje nepromijenjena i u februaru – 690 KM po toni.

Ukinuta ograničenja cijena

Podsjeća da je posljednja odluka Vlade FBiH ograničavala cijenu na 630 KM, ali nakon ukidanja ograničenja došlo je do porasta od oko devet odsto.

"Naša politika je da cijene formiramo na mjesečnom nivou. Za februar smo odlučili da cijena ostane ista kao u januaru, uprkos izazovima na tržištu", istakao je Muhamed Helać.

Napomenuo je da rade i na pripremi dodatnih količina ogreva u svim svojim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine – od Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle, do Banjaluke, Doboja i Bihaća kako bi, kaže, spremno odgovorili na novi talas niskih temperatura koji se najavljuje od 12. februara.

Savjet građanima

Građanima su poručili da mogu biti sigurni da će u prodajnim mjestima ove firme uvijek pronaći sve vrste ogreva, ali su ih i savjetovali da provjere vlastite zalihe i naruče na vrijeme kako bi izbjegli poteškoće u isporuci tokom loših vremenskih uslova.

Kada je riječ o faktorima koji najviše utiču na formiranje cijene, Muhamed Helać je naveo da troškovi proizvodnje u ovoj branši tokom zimskih mjeseci značajno rastu, što se direktno odražava na konačnu cijenu peleta i drugih vrsta ogreva. Takva je dinamika, kako je dodao, uobičajena za tržište i prisutna je i u zemljama Evropske unije.

Govoreći o načinima za dugoročno rješavanje problema dostupnosti i cijena, Muhamed Helać je rekao da bez zajedničke inicijative svih relevantnih institucija u BiH nema održivog rješenja.

Firma "Drvosječa" je ranije predložila opciju formiranja robnih rezervi peleta te subvencije građanima kroz refundaciju dijela troškova. Međutim, naglasio je da smanjena ponuda uz povećanu potražnju u 2026. godini može izazvati ozbiljne posljedice.