Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a Republike Srpske.

Za 'Bitno' govore: Seka Dželić, predsjednik Udruženja oboljelih od raka pluća, Zdenka Gojkovic, onkolog i dr Živko Vranješ, načelink Klinike za onkologiju UKC Republike Srpske. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

