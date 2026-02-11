Logo
Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

Izvor:

ATV

11.02.2026

12:56

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a Republike Srpske.

Za 'Bitno' govore: Seka Dželić, predsjednik Udruženja oboljelih od raka pluća, Zdenka Gojkovic, onkolog i dr Živko Vranješ, načelink Klinike za onkologiju UKC Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

