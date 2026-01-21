U Srpskoj godišnje umre 48 žena od raka grlića materice

Razvija se tiho, postepeno, godinama. Kancer grlića materice nastaje kada dođe do infekcije HPV virusom. Radi se o polno prenosivoj infekciji koja zahvata kožu, genitalnu, analnu regiju i grlo.

Skoro sve seksulano aktivne osobe mogu biti inficirane u nekom trenutku. Bolest je podmukla, bez ranih simptoma. Kada se pojavi bol tada može biti već kasno za liječenje. Zato su redovni ginekološki pregledi ključni rekla je gostujući na našoj televiziji doktorka Tea Mijatović.

„To je problem što nema simptoma , kada se već pojavi krvarenje nakon odnosa ili iregularna krvarenja , bolovi to je znak da je bolest uznapredovala Papa test će nam reći kakve su ćelije , kako izgledaju, da li je virus prisutan i mi smo već u prednosti", kaže dr Tea Mijatović, specijalista ginekologije i akušerstva

Dobar imuni sistem uništiće virus. Ako je organizam oslabljen, a postoji neliječena HPV infekcija,a bolest se može razviti već za pet godina. Na razvoj bolesti mogu da utiču i drugi faktori - druge polno prenosive infekcije, pušenje , kontracepcija. Nekada je ginekološki pregled jednom godišnje bio standard. Papa test je međutim samo skrinig test i pokazuje tačnost do 70%, što nije dovoljno, upozorava doktorka Ives Šindrak.

“ Ne možete reći ženi da je dio statistike. Moje lično iskustvo je da papa test u ovo vrijeme nije dovoljan i da je neophodno raditi i kolposkopiju. Mi smo nekad radili prema indikacijama kada papa test nije dobar , vrijeme je da se ta dva testa nadopunjuju i tačnost moće biti 99%“, kaže dr Ives Šindrak, specijalista ginekologije i akušerstva

Najbolja prevencija raka grlića materice je rano otkrivanje i liječenje svih potencijalno malignih promjena. Ako imate vremena za kozmetičke tretmane morate naći vremena i za svoje zdravlje, ne dozvolite sebi da budete dio bolne statistike, podsjećaju stručnjaci. Oblik prevencije koji je svakako na prvom mjestu je vakcinacija protiv HPV. U Srpskoj je vakcina uvedena 2023 , besplatna je i namijenjena je djeci oba pola od 12 do 18 godine života. Vakcinu mogu primiti svakako i stariji od 18. Međutim odziv jeza sada vrlo mali. U prošloj godini je nažalost vakcinisano samo 1988 djece do 18 godina, a ukupno 2.400 osoba, podaci su Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.