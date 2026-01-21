Lokalizovan veliki požar na farmi, vatrogasci ostaju na terenu

Veliki požar koji je izbio na farmi svinja i ovaca u semberskom naselju Gojsovac je lokalizovan, javlja novinar ATV-a.

Požar je prijavljen u 17.10 časova, a brzom intervencijom komšija i vatrogasaca, izbjegnuta je veća šteta.

Društvo Gori farma svinja

Kako nam je rečeno, na terenu će ostati tri vatrogasna vozila i 12 vatrogasaca.

Uzrok požara još uvijek nije poznat.