Lokalizovan veliki požar na farmi, vatrogasci ostaju na terenu

Izvor:
ATV
21.01.2026
19:36
Komentari:0
Veliki požar koji je izbio na farmi svinja i ovaca u semberskom naselju Gojsovac je lokalizovan, javlja novinar ATV-a.
Požar je prijavljen u 17.10 časova, a brzom intervencijom komšija i vatrogasaca, izbjegnuta je veća šteta.
Društvo
Gori farma svinja
Kako nam je rečeno, na terenu će ostati tri vatrogasna vozila i 12 vatrogasaca.
Uzrok požara još uvijek nije poznat.
