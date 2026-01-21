Putin potvrdio: Stižu Vitkof i Kušner

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa, doputovaće u četvrtak u radnu posjetu Moskvi kako bi razgovarali o rješenju za Ukrajinu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je na sastanku Savjeta bezbjenosti Rusije rekao da će se sastati sa Vitkofom i Kušnerom, kao i sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom.

Ruski predsjednik je predložio da se milijarda dolara zamrznute ruske državne imovine u SAD uplati kao doprinos Trampovom Odboru za mir za Gazu, a da bi ostatak mogao da bude usmjeren na obnovu teritorija oštećenih tokom borbenih operacija u Ukrajini.

Putin je dodao da se ta opcija razmatra sa Trampovom administracijom.